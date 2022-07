Susretom s mostarsko-duvanjskim biskupom mons. Petrom Palićem, hrvatski premijer i čelnik HDZ-a Andrej Plenković započeo je u ponedjeljak posjet BiH tijekom kojeg je razgovarao sa čelnikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, u jeku povećanih napetosti zbog najave nametanje izmjena Izbornoga zakona.

Premijera Plenkovića biskup Palić dočekao je ispred biskupskog Ordinarijata u Mostaru, a nakon toga su razgovarala dva izaslanstva. S biskupom Palićem i drugim svećenicima iz Hercegovine bio je i Zadarski nadbiskup Želimir Puljić.

Nakon toga premijer Plenković, u čijem je izaslanstvu više ministara i dužnosnika iz RH, susreo se s Draganom Čovićem u središnjici HDZ-a BiH.

"Hrvatskoj je u interesu stabilna i demokratska BiH u kojoj će Hrvati, premda najmalobrojniji, biti ravnopravni. Na tome radimo kontinuirano i ukazujemo partnerima u BiH i međunarodnoj zajednici. To radimo kao prijatelj, susjed i zemlja koja želi da BiH dobro funkcionira", rekao je Plenković.

"Sutra smo pred otvaranjem Pelješkog mosta. Taj će projekt dodatno osnažiti veze s BiH. Hrvatska ostvaruje svoj suverenistički potez povezivanja teritorija i to znači da želimo još tješnju suradnju s BiH", rekao je.

"I ovaj visoki predstavnik je do sada već koristio bonske ovlasti. Nedavno je to bilo o financiranju izbora. Tad nisam vidio nikakvo sporenje korištenja bonskih ovlasti. Što se tiče sadržaja njegovih odluka, taj sadržaj zna detaljno on. Vidimo da je riječ o dobrom i konstruktivnom smjeru. Poanta ustava BiH, koji je nastao nakon velikosrpske agresije,je uključivost. Ako mislimo gledati na BiH na uključiv način, pa nije li onda prirodno da i Hrvati budu omogućeni participirati u institucijama vlasti? To je minimum minimuma. Mi to govorimo vrlo jasno godinama, sa najboljom namjerom. Čini mi se da su ove reakcije pretjerane, da treba smiriti loptu i omogućiti da se izbori provedu na najbolji mogući način", rekao je Plenković.

Najavio je dovršetak HNK u Mostaru i dovršetak financiranja Sveučilišta u Mostaru.

"Ono što imamo danas na sceni, potencijalna namjera visokog predstavnika, uvjeren sam da će te promjene osigurati demokratsku atmosferu, kako bi se do kraja godine šansa za kandidatski status BiH mogla ispuniti. Hrvatski narod i Sabor imaju u planu naš euroatlanski put", rekao je Čović.

Najavljen prosvjed u ponedjeljak navečer

Ovaj susret dolazi u vrijeme velikih napetosti u BiH koje su izazvale bošnjačke stranke, razni uglednici i aktivisti, protiveći se odluci visokog predstavnika Christiana Schmidta da nametne izmjene Izbornog zakona kojim bi se spriječila mogućnost preglasavanja Hrvata. Pri tome su upućivane prijetnje izazivanjem kaosa, nasilja i rata.

Za ponedjeljak navečer najavljen je i prosvjed ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Dio medija i javnosti u Sarajevu povezuje Schmidtove poteze s lobiranjem iz Zagreba i premijera Plenkovića.

Hrvatski premijer će tijekom dana posjetiti Čitluk, a u Čapljini će obići obnovljenu tvornicu keksa i vafla Lasta iz Čapljine. Predviđen je i posjet Stocu i Ravnome.

Uz premijera u izaslanstvu su i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman, ministar branitelja Tomo Medved, mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.