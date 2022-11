Desetci "nezaustavljivih" hipersoničnih projektila ispaljenih s razarača bit će spremni za napad bilo gdje u svijetu brzinom do 13.000 km/h, planovi su koje je izradila američka mornarica. Najnapredniji ratni brodovi ove supersile trebali bi biti nadograđeni kako bi nosili nova "boost-glide" oružja, koja su toliko brza da se ne mogu oboriti, piše The Sun.

Pojedinosti planova pojavile su se dok Pentagon pokušava uhvatiti korak s napretkom u tehnologiji hipersoničnih projektila u Rusiji i Kini. Priča se da Vladimir Putin planira novi test svoje nuklearne bombe Satan-2 ICBM koja i tvrdi da je niz manjih hipersoničnih oružja već raspoređen.

Kao odgovor na to, američka vojska i američka mornarica zajednički razvijaju futuristički projektil osmišljen da preleti atmosferu nevjerojatnom brzinom. Nazvan Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), navodno je dizajniran za manevriranje brzinom većom od 5 Macha - a moguće i do 17 Macha - mijenjajući kurs i visinu kako bi izbjegao obranu.

Projektil se može obrušiti na metu brzinom većom od 4.8 kilometara u sekundi, pogađajući s preciznošću manjom od 15 centimetara. Bojeva glava je namijenjena uništavanju ciljeva putem čiste brzine, što može imati razoran učinak. Klizno tijelo je bez pogona i mora se lansirati u visoku atmosferu u nosnom konusu rakete-nosača.

Američka vojska planira ispaliti svoj projektil iz kopnenih mobilnih lansera, s prijavljenim dometom od najmanje 2776 kilometara. Mogao bi biti u službi već sljedeće godine.

Verzija za ispaljivanje s brodova i iz podmornica

Međutim, američka mornarica razvija vlastitu verziju dizajniranu za lansiranje s brodova ili čak podvodno iz podmornica. Konvencionalni hipersonični projektil Prompt Strike (CPS) uspješno je probno ispaljen u ožujku 2020., čime je dokazana njegova održivost kao lansirna platforma, kažu čelnici.

Sada su u tijeku planovi za postavljanje oružanog sustava na USS Zumwalt vrijedan 4,4 milijarde dolara, izvještava Naval News. Nevidljivi brod koji izbjegava radare - sa svojim upečatljivim kutnim profilom - poslao bi snažnu poruku upozorenja svim potencijalnim neprijateljima, kažu analitičari.

Zumwalt bi trebao biti obnovljen sljedeće godine, a navodno će dobiti do četiri raketne cijevi od 220 centimetara umjesto jednog ili oba prednja topa od 155 mm. Mornarički stručnjaci su navodno otkrili da do tri C-HGB bojeve glave i njihove booster rakete mogu stati u svaku cijev pa ih je ukupno 12. Zumwaltova dva sestrinska broda USS Michael Monsoor i USS Lyndon B. Johnson također bi mogla dobiti isto oružje.

Dodavanje hipersoničnih sposobnosti uslijedilo je nakon odluke iz 2017. da se od tri razarača naprave "borci u plavoj vodi". "Zumwalt nam je dao priliku da brže izbacimo [hipersoniku] i da budem iskren s vama, potrebna mi je solidna misija za Zumwalt", rekao je admiral Mike Gilday, načelnik pomorskih operacija, za USNI News.

Smrtonosno oružje

Viceadmiral Johnny Wolfe, voditelj programa strateških sustava mornarice, rekao je da bi oružje moglo biti u upotrebi do 2025. godine. Rekao je: "Moramo nastaviti s cijelim dizajnom za Zumwalt, stavljanjem svih tih cijevi unutra, dok izvlačimo prednje nosače oružja. Moramo staviti ove cijevi velikog promjera tamo, a zatim završiti rad na integraciji u borbeni sustav."

Šefovi ministarstava obrane također žele da hipersonične rakete budu među nizom oružja na nuklearnim podmornicama klase Block V Virginia, koje bi trebale ući u službu kasnije ovog desetljeća. To znači da će moći napasti bilo gdje u dometu brodova, što je gotovo cijeli planet.

Viceadmiral Wolfe je dodao: “Morate imati istu ubojitost bez obzira gdje se nalazite. I to je ono što ovo oružje radi. Samo ovisi o tome tko ga lansira, je li to vojska, s nosača za podizanje transportera, ili je to Zumwalt, ili je to podmornica klase Virginia." Vrh inzistira na tome da nema planova da se C-HGB naoruža nuklearnom bojevom glavom. Međutim, Pentagon ga navodno smatra "strateškim" oružjem, a projekt nadgleda Wolfe, koji je također zadužen za nuklearne bombe koje se lansiraju s podmornica.

Viceadmiral Wolfe rekao je USNI-ju: “Strateško je, ali nije nuklearno. Ako pogledate brojke, posebno s onim što ćemo postići s dometima, to je u velikoj mjeri strateška prednost. Možete držati ciljeve vrlo visoke vrijednosti u opasnosti… a to možete učiniti sa svim ovim različitim platformama."

Prošli mjesec SAD je testirao još jedno hipersonično oružje u NASA-inoj bazi u Virginiji.

