Magyar snimio Orbana na terasi pa ismijao njegov odlazak: 'Što mislite da čita?'

Novoizabrani mađarski premijer, Peter Magyar, na svom je Facebook profilu objavio videozapis iz Predsjedničke palače, a u jednom trenutku kamera se okreče prema balkonu na kojem je Viktor Orban koji nešto čita.

Magyar je prizor komentirao riječima "Apsolutno filmski".

"Život je najveći redatelj. Dok mi je predsjednik republike pokazivao svoj ured, iz kojeg će uskoro otići, na susjednoj terasi zapazio sam premijera na odlasku. Što mislite da čita Viktor Orbán?

a) svoj oproštajni govor

b) vijesti o sportu,

c) Današnju izjavu Donalda Trumpa?, upitao je Magyar svoje pratitelje.

