Policija u Salzburgu prijavila je njemačkog milijunaša (74) zbog teške prijevare.

Naime, on je optužen da je nezakonito primao socijalnu pomoć u vrijednosti većoj od 80.000 eura iako je imao imovinu vrijednu 15 milijuna eura te redovite prihode od najma.

Policijska radna skupina za socijalne prijevare i ured za socijalnu skrb grada Salzburga u Austriji, u suradnji s mirovinskim osiguravajućim društvom, otkrili su navodnu prijevaru, piše Fenix Magazin.

On je do 2022. godine bio prijavljen u Salzburgu, a primio je od srpnja 2011. do kolovoza 2014. godine gotovo 34 tisuće eura socijalne pomoći. Uz to, navodi se da je od kolovoza 2014. do ožujka 2023. primio naknadu EGP-a od mirovinskog osiguranja u iznosu od gotovo 50.000 eura.

Davao je lažne podatke o svom imovinskom stanju prilikom podnošenja zahtjeva. Tijekom policijskog razgovora, muškarac je priznao da ima imovinu od oko 15 milijuna eura.

Salzburškoj policiji nije poznato gdje se nalazi 74-godišnji Nijemac jer je odselio iz grada. Trenutno nije poznato je li za njim raspisana međunarodna tjeralica, navode mediji.

