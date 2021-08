Oko 5400 ljudi koji su se sklonili u zračnu luku u Kabulu i čekaju evakuaciju iz Afganistana suočeni su s "neposrednim" terorističkim prijetnjama, rekao je američki general danas, dan nakon smrtonosnog napada Islamske države.

"Do posljednjeg trenutka ćemo ih ukrcavati na američke vojne letove koji napuštaju Afganistan", rekao je general Hank Taylor na konferenciji za novinare u Pentagonu.

Glasnogovornik ministarstva obrane John Kirby izjavio je da je evakuacija suočena s "neposrednim i uvjerljivim prijetnjama", dan nakon samoubilačkog atentata u kojem je ubijeno 13 američkih vojnika i više desetaka Afganistanaca.

Kirby je rekao i da američke vojne snage koje kontroliraju zračnu luku Kabulu moći nastaviti evakuacije do "posljednjeg trenutka" . "Očekujemo da ćemo ovu misiju evakuacije završiti do kraja mjeseca", istaknuo je Kirby.

Jedan bombaš samoubojica

General Taylor je rekao da je atentat kod aerodroma u Kabulu izveo samo jedan bombaš samoubojica, a ne kao što se vjerovalo dvojica. Došlo je do jedne eksplozije, one kod ulaza u zračnu luku, a ne i one kod obližnjeg hotela.

"Mogu vam potvrditi da ne vjerujemo da je postojala i druga eksplozija u ili blizu hotela Baron, bio je samo jedan bomaš samoubojica", izjavio je Taylor.

Za napad u četvrtak u kojem je poginulo najmanje 85 ljudi odgovornost je preuzeo afganistanski ogranak Islamske države. Britansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je u petak da je među poginulima dvoje britanskih državljana.

Evakuacija civila i stranih vojnika trebala bi završiti do 31. kolovoza, roka koji je usuglašen s talibanima. Bijela kuća je objavila u petak da je više od 111.000 ljudi evakuirano od početka zračnog mosta prije dva tjedna.

Pola milijuna Afganistanaca napušta zemlju?

UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR objavila je da bi do pola milijuna Afganistanaca moglo bi napustiti zemlju zbog krizne situacije.

Visoki povjerenik UNHCR-a Filippo Grandi razgovarao je s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i drugim donatorima o financijskoj pomoći UNCHR-u za plan zbrinjavanja novih izbjeglica.

Drugi dužnosnici UN -a zatražili su u petak 800 milijuna dolara kako bi se popunila kronična praznina u financiranju Afganistana, a visoki dužnosnik zadužen za humanitarnu pomoć opisao je situaciju kao "katastrofalnu". Očekuje se da će najmanje jedna trećina Afganistanaca gladovati.

Slijedi val izbjeglica?

Novinar Večernjeg lista i stručnjak za odnose na Bliskom Istoku, Hassan Haidar Diab, rekao je da je pred Afganistanom teško razdoblje te da ćemo ovakve slike i prizore gledati svaki dan.

"Bez obzira na to ima li Amerikanci namjeru povući se sa zračne luke, još smo dosta daleko do mira. Zemlja koja je nažalost već više od 40 godina u ratu će i dalje s njime nastaviti. Ovih dana ćemo opet vidjeti val izbjeglica, možda kroz Hrvatsku, možda kroz druge zemlje", kaže.