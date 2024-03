"Njemačka zabranjuje jazavčare", bili su brojni medijski natpisi ovog tjedna te s počela širiti panika, javlja BBC.

Sve je krenulo od Njemačkog kinološkog saveza (VDH) koji je pokrenuo peticiju protiv nacrta zakona koji ima za cilj suzbiti uzgoj koji uzrokuje patnju životinja. Pitanje koje se postavljalo bilo je hoće li jazavčar (kobasičasti pas) ili bilo koja druga pasmina biti zabranjen, a odgovor je zasad ne. Predloženim Zakonom o zaštiti životinja definirale bi se određene osobine kod pasa koje mogu izazvati "bol, patnju ili štetu". VDH strahuje da bi to moglo dovesti do zabrane uzgoja kobasičastih pasa, jer njihove kratke noge i izdužena kralježnica mogu dovesti do problema s koljenima, kukovima i leđima. Na meti bi mogle biti i druge pasmine, poput buldoga ili mopsa, koje mogu imati problema s disanjem, kažu u udruzi.

"Nijedna pasmina pasa neće biti zabranjena. Želimo spriječiti uzgajivače da deformiraju pse toliko da pate", rekao je glasnogovornik ministarstva poljoprivrede.

Argument vlade je da se pasmine pasa neprestano razvijaju i postoji opasnost da imaju sve ekstremnije karakteristike. Dakle, uzgoj pasa sa specifičnim osobinama, kao što su abnormalnosti kostura, koje uzrokuju patnju, loše zdravlje ili kratak životni vijek, više ne bi bio dopušten.

"Samo zato što ljudi pronađu nešto novo ili estetski lijepo, životinje ne treba mučiti", rekao je glasnogovornik ministarstva.

Takozvano "mučenje" u Njemačkoj je zabranjeno već tri desetljeća. Ali do sada je zakon bio nejasan i otvoren za tumačenje. Ovaj novi nacrt dao bi precizne znanstvene kriterije o tome koja vrsta uzgoja može dovesti do patnje životinje. Postojeće životinje bi se mogle zadržati, ali se ne bi smjele razmnožavati ili izlagati na izložbama.

"Mučenje" nije u interesu psa, vlasnika ili uzgajivača, tvrdi vlada, s obzirom na to da svi žele da te životinje žive normalan, zdrav život.

"Uvijek će biti kobasica. Samo nikada nećemo vidjeti nikoga s nogama dugim jedan centimetar", rekao je glasnogovornik.

Jazavčari, što se može prevesti kao "psi jazavci", uzgajani su u Njemačkoj za lov. Njihove kratke noge i dugo tijelo pomogli su im da se ukopaju u rupe.

Michael Lazaris iz Vets on the Common u Londonu kaže da čak jedan od pet jazavčara pati od bolesti intervertebralnog diska zbog svoje izdužene bodlje. Jazavčari također mogu patiti od kroničnih problema s kukovima i koljenima zbog svojih kratkih nogu. Dr. Lazaris savjetuje kupnju štenaca od odgovornih uzgajivača i kaže da se mnoge genetske bolesti mogu iskorijeniti "ako se ne koriste psi s tim specifičnim zdravstvenim problemima". To je u biti cilj novog njemačkog nacrta zakona.

U međuvremenu, njemački ogranak organizacije za prava životinja Peta doista poziva na zabranu 17 pasmina, uključujući jazavčare, mopsove i francuske bulldoge. Na Petinom popisu su i engleski bulldozi. Internetska peticija kojom se traži da se u nacrt zakona uključe ove pasmine do sada ima gotovo 70.000 potpisa.

Kasnije ove godine nacrt zakona o zaštiti životinja bit će predan njemačkom kabinetu, a zatim Bundestagu, njemačkom parlamentu.

