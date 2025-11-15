Panika u crkvi, vjernici istjerani s mise: Otkriveno nešto što nitko nije očekivao

Kune, ili preciznije njihov smrad, istjerali su iz crkve sve vjernike koji su došli na svetu misu u jugozapadnome njemačkom gradu Rottweilu.

Zbog najezde kuna u crkvu Uskrsnuća Isusova u Rottweilu trenutačno je nemoguće ući. Stoga će se mise do daljnjega održavati u društvenom centru, rekao je u petak Jürgen Rieger, koji vodi brigu o crkvi.

Dodao je da se smrad počeo osjećati prije otprilike osam dana te je od tada još intenzivniji.

Bezuspješno suzbijanje smrada

Istjerivači štetočina već su dvaput pokušali suzbiti smrad, no zasad bezuspješno.

Pretpostavljaju da je smrad posljedica neugodnog mirisa od uginule kune ili kuna, a možda i strvine koju su kune unijele u cijevi za grijanje.

Rottweil je od Stuttgarta udaljen oko 80 kilometara.

