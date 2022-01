Omikron je označio početak nove faze u pandemiji covida 19, a možda i njezin kraj u Europi, izjavio je u nedjelju čelnik europskog ogranka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

"Može se zaključiti da se regija bliži svojevrsnoj završnoj fazi pandemije", izjavio je Hans Kluge u razgovoru za AFP, dodavši da bi se do ožujka omikronom moglo zaraziti 60 posto Europljana.

Kada se stiša aktualni val zaraze omikronom u Europi, "bit će uspostavljen globalni imunitet koji će trajati tjednima i mjesecima, što zahvaljujući cjepivu što zahvaljujući imunitetu koji su ljudi stekli zarazom što zahvaljujući smanjenoj sezonalnosti", tumači Kluge. "Očekujemo razdoblje mira, a onda bi se krajem godine covid 19 mogao vratiti, ali ne nužno i pandemija", dodao je čelnik WHO Europe.

Vrhunac u Americi

Nakon pada broja slučajeva zaraze na sjeveroistoku SAD-a, moguć je zaokret i u cijeloj zemlji, iako ne bismo trebali pretjerano mirni, naglasio je. Sličnog je razmišljanja i glavni američki epidemiolog Anthony Fauci koji smatra da je val zaraze omikronom dostigao vrhunac te da bi se pandemija u sljedećim mjesecima trebala svesti na upravljivu mjeru.

"Ono čemu se nadamo jest da, kako ulazimo u sljedećih nekoliko tjedana do mjesec dana, vidimo da se u cijeloj zemlji razina zaraze spušta ispod onoga što ja nazivam područjem kontrole", rekao je Fauci i dodao da to ne znači iskorjenjivanje zaraze, ali znači da bolest više neće remetiti društvo.

To je u njegovim analizama "najbolji scenarij". Unatoč optimizmu temeljenom na konkretnim epidemiološkim podacima, upozorio je da bi bilo mudro ostati spremnim i za "najgori scenarij", odnosno "još jednu varijantu koja ima karakteristike koje bi bile problematične, poput visokog stupnja prenosivosti ili visoke stupanj virulencije", prenosi njegove riječi The New York Times.

Ipak, naglasio je da “stvari izgledaju dobro. Ne želimo biti pretjerano samouvjereni, ali oni izgledaju kao da trenutno idu u pravom smjeru", poručio je Fauci.

Prerano za endemiju

Regionalni ured WHO-a za Afriku objavio je pak prošlog tjedna da se broj slučajeva zaraze naglo smanjio na Crnom kontinentu i da broj smrtnih ishoda pada prvi puta otkada je četvrti val pandemije, u kojem dominira omikron, dosegnuo vrhunac.

Čelnik europskog ureda upozorava da je ipak prerano da se covid 19 proglasi endemskom bolesti, poput gripe. "Puno se priča o endemiji, ali endemija znači… da možete predvidjeti kako će se stvari razvijati. Virus nas je već nekoliko puta iznenadio pa moramo biti jako oprezni", naglašava Kluge. Omikron se jako brzo širi, a mogle bi se pojaviti i nove varijante, dodaje.

Povjerenik EU-a za interna tržišta Thierry Breton, čiji portfelj uključuje i proizvodnju cjepiva, izjavio je u nedjelju da će biti moguće prilagoditi ih eventualnim novim varijantama virusa.

"Bit ćemo otporniji, između ostalog i na nove varijante", izjavio je Breton za francusku televiziji LCI. "Bit ćemo spremni za prilagodbu cjepiva, posebno onih baziranih na mRNK tehnologiji, bude li potrebno prilagoditi ih zaraznijim varijantama (virusa)", dodao je povjerenik EU-a.

Omikron dominantan u Europi

U europskoj regiji WHO-a, koja obuhvaća 53 zemlje, uključujući nekoliko njih u središnjoj Aziji, omikron je do 18. siječnja činio 15 posto novih slučajeva zaraze, u usporedbi sa 6,3 posto tjedan dana ranije, ističu u organizaciji. Ta je varijanta koronavirusa sada dominantna u Europskoj uniji i u Europskom ekonomskom području, objavila je prošlog tjedna agencija EU-a za zdravlje ECDC.

Budući da se vrlo brzo širi, Europa se ne bi trebala fokusirati na mjere zaustavljanja transmisije već nastojati što više smanjiti poremećaje u bolnicama, školama i gospodarstvu i ulagati velike napore u zaštitu ranjivih, poručio je. Građani bi pak morali biti odgovorni. "Ako se ne osjećate dobro, ostanite kod kuće i testirajte se. Ako ste pozitivni, izolirajte se", tumači.

Stabiliziranje situacije

Prioritet je stabilizirati situaciju u Europi gdje stope procijepljenosti kreću od 25 do 95 posto, što znači i različiti stupanj optrećenosti bolnica i sustava zdravstvene zaštite.

"Stabilizacija znači da zdravstveni sustav više nije blokiran zbog covida 19 i da može pružati osnovne usluge zdravstvene zaštite, koje su, nažalost, ozbiljno narušene kada su u pitanju rak i kardiovaskularne bolesti i rutinska imunizacija".

Upitan je li potrebna i četvrta doza cjepiva da se dokonča pandemija, oprezno odgovara tek da "znamo da imunitet snažno ojača nakon svake doze cjepiva". Gotovo 5,6 milijuna ljudi umrlo je do sada u svijetu od zaraze koronavirusom, od čega njih 1,7 milijuna u Europi, pokazali su izračuni agencije AFP.