Ovo je puška koju je napadač ostavio za sobom. Uhvaćen je zahvaljujući svjedoku

FBI je objavio da istražuje pucnjavu u blizini bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u nedjelju kao nešto što se čini kao osujećeni atentat. Trumpov izborni stožer rekao je da je republikanski predsjednički kandidat na sigurnom nakon što su na Floridi ispaljeni pucnji 'u njegovoj blizini' dok je igrao golf. Američka Tajna služba uočila je cijev oružja kako viri iz ograde golf terena, rekao je šerif okruga Palm Beach Ric Bradshaw na konferenciji za novinare. Osumnjičenik je bio oko 270 do 450 metara udaljen od Trumpa, koji je u to vrijeme igrao golf, rekao je. Tajna služba je pucala na osumnjičenog, rekao je glasnogovornik Rafae Barros. Bradshaw je rekao da nije jasno je li muškarac ispalio koji hitac. Osumnjičenik je pobjegao s mjesta događaja, no svjedok ga je vidio i uspio fotografirati njegov automobil i registarske tablice, što je dovelo do toga da su ga šerifovi zamjenici uočili i ubrzo priveli. Policija je objavila fotografije jurišne puške AK-47 probnađene s teleskopskim nišanom i kamerom u grmlju na mjestu događaja. 'Ništa me neće usporiti. Nikada se neću predati! Uvijek ću vas voljeti jer me podržavate', poručio je Trump u e-poruci za prikupljanje sredstava za izbornu kampanju poslanoj nedugo nakon incidenta. Okružni šerif blokirao je ulicu ispred Trump International Golf kluba u West Palm Beachu na Floridi nakon pucnjave, a na terenu je i FBI. New York Times i Fox News Channel objavili su da je osumnjičeni napadač 58-godišnji Ryan Wesley Routh s Havaja. Uhićen je, u nedjelju je priopćio FBI dok je šerif okruga Palm Beach potvrdio da je trenutno u pritvoru. Riječ je o samozaposlenom graditelju koji je na društvenim mrežama iskazivao svoja mišljenja o aktualnim političkim događajima i povremeno kritizirao bivšeg predsjednika. Govoreći za američke medije, njegov sin Oran opisao ga je kao 'brižnog oca punog ljubavi'. BBC Verify pronašao je profile na društvenim mrežama koji odgovaraju imenu navodnog napadača. Pokazuju da je Routh pozvao strane borbe da odu u Ukrajinu kako bi se borili protiv ruskih snaga. Na njegovom profilu mogu se pronaći propalestinske, protajvanske i antikineske poruke, uključujući navode o kineskom "biološkom ratovanju" i spominjanje virusa COVID-a 19 kao 'napada'. Sadašnja izvješća sugeriraju da je imao kriminalni dosje.U lipnju 2020, Routh je navodno rekao da je glasao za Trumpa na izborima 2016.godine, ali da ga je nakon toga prestao podržavati. 'Svijet i ja nadali smo se da će se Trump promijeniti i biti bolji, ali uslijedilo je ogromno razočaranje te se čini da postaješ sve gori. Bit će mi drago kad odeš', poručio je Routh ranije. U desecima objava na X-u, izražavao je snažnu podršku Ukrajini, rekavši da je spreman umrijeti u borbi i da 'moramo spaliti Kremlj do temelja'.