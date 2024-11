Ovaj čovjek bio je strah i trepet Amerike: Moćni šef FBI-ja nije radio prema zakonu, on je bio zakon

J. Edgar Hoover, jedan od najmoćnijih i najstrašnijih ljudi u povijesti SAD-a bio je pravi gospodar straha. Vladao je FBI-om punih 48 godina, ispratio je osam predsjednika, mnogi su bili uvjereni da je neuništiv. A svi su drhtali i na sami spomen njegovog imena. Usprkos brojnim pokušajima predsjednika da ga smijene, a pokušali su mnogi - od Kennedyja do Nixona - on je ostao na vlasti, držeći i njih i Amerikance u šaci zahvaljujući svojoj neizmjernoj moći prikupljanja tajni sve do kraja života. Hoover je bio čovjek od kojeg je drhtala Amerika, moćniji i od samih predsjednika.

Foto: Profimedia

Nitko mu se nije htio zamjeriti, nitko ga nije htio izazivati. Iz vrlo jednostavnog razloga. Hoover je znao sve o svima. Hoover je znao svačije tajne, svačije slabosti i mane. Tvrdilo se da je u svom domu posjedovao tajne dokumente koji su mogli uništiti živote mnogih. I političara i hollywoodskih zvijezda. Mrzio je sve koji su se usudili suprotstaviti njegovoj viziji Amerike - od crnaca do komunista, liberala i boraca za ljudska prava.

Foto: Profimedia J. Egar Hoover i Marilyn Monroe 50-ih godina

Majstor manipulacije

Po struci diplomirani pravnik, pedantni Hoover tijekom života sakupio je najveću i najbizarniju arhivu svih vremena. Gomile dokumenata, filmova, fotografija, audiosnimaka - sve što je moglo diskreditirati njegove protivnike ili one koji bi to eventualno mogli postati. Hoover je bio majstor manipulacije i medijske kontrole, a njegovi agenti morali su prikupljati kompromitirajuće podatke o svima koji su mu se mogli suprotstaviti.

Rođen 1895. godine u obitelji s bogatom tradicijom u državnoj službi, Hoover je od malih nogu pokazivao nevjerojatnu sposobnost prikupljanja informacija. Njegova dominantna majka, s kojom je živio do njezine smrti 1938. godine, oblikovala je njegov karakter i učvrstila njegovu opsesiju tajnama. Kao srednjoškolac pokrenuo je lokalne trač-novine, a već tada je shvatio da informacije predstavljaju pravu moć.

Kada je 1924. godine, sa samo 29 godina, postao šefom organizacije koja će postati FBI, posao mu je postao opsesija.

Foto: Profimedia Marilyn Monroe i predsjednik Richaard Nixon

Prema riječima Tima Weinera, autora knjige 'J. Edgar Hoover: Kršenje zakona u ime zakona', moćni šef FBI-ja nije radio prema zakonu; on je bio zakon. Uz svoju pedantnost, transformirao je FBI u organizaciju s vojnom disciplinom, strogo kontrolirajući svaki detalj. Njegovi su agenti morali izgledati besprijekorno, odjeveni u tamno odijelo, kravatu, bijelu košulju, cipele visokog sjaja i šešir. A obraćati su mu se mogli samo u pisanoj formi.

Kennedy ga se bezuspješno pokušavao riješiti

Hoover je znao sve o ljubavnim aferama J. F. Kennedyja, od onih manjih do one da je dijelio ljubavnicu, crnokosu krasoticu Judith Campbell s poznatim mafijaškim bossom Samom Giancanijem, nasljednikom Ala Caponea na čelu Cose Nostre u Chicagu. Čak ga je posjećivala u Bijeloj kući, a njihove susrete je osobno ugovarala tajnica Bijele kuće. Na početku mandata Kennedy je bio uvjeren da će ga se uspjeti riješiti, ali to se nije dogodilo. Hoover je obavijestio Kennedyjevog brata Bobbyja, koji je tada bio na poziciji državnog tužitelja, s čime sve raspolaže. Kennedy je vrlo brzo odustao.

Foto: Profimedia JFK, J.Edgar Hoover i Bobby Kennedy u Bijeloj kući

Iako je progonio mnoge, Hoover je vješto skrivao svoj vlastiti život. Nikada nije imao društveni život, a sumnja se da je bio homoseksualac, održavajući tajnu vezu sa svojim pomoćnikom Clydeom Tolsonom. Prema knjizi 'J. Edgar Hoover i Clyde Tolson: Istraživanje seksualnih tajni najslavnijih američkih muškaraca i žena' autora Darwina Portera, Hoover je posjedovao nevjerojatnu kolekciju pornografije, koju je prikupio tijekom racija u vrijeme u kojem je pornografija bila ilegalna.

Foto: Profimedia J.Edgar Hoover i Clyde Tolson

Hooverova strast za prikupljanjem informacija nije imala granica. Prema tvrdnjama autora Darwina Portera, imao je najveću kolekciju pornografskih materijala u povijesti, uključujući fotografije poznatih ličnosti, od Tonyja Curtisa do Elvisa Presleyja, koje su na različite načine bile kompromitirajuće. Njegova opsesija nije prestala ni s godinama, a njegov kontroverzni život ostavio je snažan utjecaj na američko društvo.

Mračna ostavština koja i danas fascinira

"Hoover je posebno bio zainteresiran za kopije filmova koje su snimile filmske zvijezde prije nego su postale poznate. Kao što su Joan Crawford, pa porno film 19-godišnjeg Franka Sinatre. Zanimala ga je isključivo pornografija vezana uz slavne osobe. Imao je fotografije na kojima su se bez odjeće nalazili Tony Curtis, Burt Lancaster, Warren Beatty, Elvis Presley, Charlton Heston i James Dean", ispričao je autor Porter .

Hoover je umro 1972. godine od srčanog udara, ali je ostavio iza sebe mračnu ostavštinu koja i danas fascinira. Njegova priča o kontroli, manipulaciji i strahu još uvijek postavlja pitanja o granicama moći u modernoj Americi. Njegov dugogodišnji partner, Clyde Tolson, sahranjen je blizu njega, simbolizirajući tajne koje su ostale skrivene čak i nakon njegove smrti.

