Bivši američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da su agenti FBI-ja pretresli njegovo imanje Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi.

"Nakon rada i suradnje s relevantnim vladinim agencijama, ovaj nenajavljeni upad u moj dom nije bio potreban niti primjeren", rekao je Trump u izjavi.

Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je ranu fazu istrage o Trumpovom odnošenju službenih predsjedničkih dokumenata na imanje na Floridi, rekao je u travnju izvor upoznat s tim pitanjem.

Sada su u javnost procurile fotografije koje prikazuju da je Trump povremeno u WC školjku bacao povjerljive dokumente, tvrde američki mediji Axios i CNN. Fotografije je objavila novinarka The New York Timesa, Maggie Haberman, u svojoj knjizi "Confidence Man", a slike je ranije objavio i Axios.

Riječ je o Trumpovu rukopisu?

Trump "nije slušao" predsjedničke zakone o vođenju evidencije i često je uništavao dokumente, nacrte i dopise nakon što bi ih pročitao. Bacao ih je u WC školjku, i to u rezidenciji Bijele kuće. Zanimljivo je kako su ga otkrili majstori koji su došli kako bi popravili začepljene WC školjke.

Trump je, naravno, sve optužbe odbacio, a za Axios je njegov glasnogovornik rekao da je "izvještavanje o toj praksi izmišljeno".

Na objavljenim fotografijama se ne može shvatiti o čemu je riječ na tim dokumentima, no vjeruje se kako je riječ o Trumpovu rukopisu. Novinarka The New York Timesa Haberman je rekla da je jedna slika iz WC-a Bijele kuće.

'To je bez presedana'

Državni odvjetnik okruga Palm Beach Dave Aronberg za BBC Radio 4 rekao je kako je ovo prvi put da je kuća bivšeg predsjednika bila predmet naloga za pretragu i nazvao je to "velikom stvari".

"Lokalna policija i moj ured nisu bili unaprijed obaviješteni. Federalci su stvarno držali ovo u tajnosti", kazao je Aronberg koji vjeruje da će FBI vjerojatno istraživati ​​"namjerno uklanjanje i uništavanje povjerljivih dokumenata koji bi mogli ugroziti nacionalnu sigurnost".

Američki stručnjak za nacionalnu sigurnost Robert Pape poručio je kako je pretres Trumpove kuće "bez presedana".

"To znači da je najpoznatiji konzervativni političar u Sjedinjenim Državama, bivši predsjednik koji će vjerojatno sada biti kandidat za predsjednika, pod ozbiljnom istragom za zločin. To je bez presedana", rekao je Pape.

Raskomadao dokumente na komadiće

No, viši Trumpov savjetnik u Palm Beachu rekao je za CBS News da se nova potraga federalnih agenata na Mar-a-Lagu odnosila na predsjedničke zapise.

"Ovdje se radi o PRA-u (Zakonu o predsjedničkim dokumentima). Kada ste čuli za raciju zbog PRA?. FBI su upravo otišli i uzeli su skoro sve što su mogli", kaže Trumpov izvor.

Trump je također zanemarivao uobičajene postupke očuvanja dokumenata. Tako je jednom prilikom tijekom leta avionom pitao novinare želi li netko kopiju njegova održana govora i pritom predložio da je prodaju na eBayu.

CNN piše kako bi inače Trump zadužio suradnike da u predsjednički avion nose kutije s nepročitanim dopisima, člancima i skicama tvitova kako bi ih on pregledao, a zatim raskomadao na komadiće. Bivši visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je da bi zamjenik iz Ureda državnog sekretara obično došao izvaditi stvari iz smeća i uzeti ih sa stola nakon što bi američki predsjednik Donald Trump izašao iz sobe.