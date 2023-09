Tradicionalnim zabijanjem slavine u pivsku bačvu, gradonačelnik Münchena Dieter Reiter otvorio je u subotu u podne 188. Oktoberfest, najveće narodno slavlje na svijetu. Ove godine Oktoberfest traje dva dana dulje, do 3.listopada kada se u Njemačkoj slavi Dan ujedinjenja, a organizatori očekuju šest milijuna posjetitelja. Za sigurnost na Oktoberfestu zaduženo je više od 600 policajaca i preko 2.000 privatnih zaštitara.

A cijene su nikad više. Pivo na Oktoberfestu ove je godine u prosjeku skuplje za 6,12 posto. Pivari za rast cijena krive povećanje troškova sirovina poput hmelja, slada i ječma, ali i energije i satnica.

Kako piše portal Fenix, Pšenično pivo u vinskom šatoru košta čak 17,40 eura. Kako pišu njemački mediji, poskupjela su i bezalkoholna pića. Litra stolne vode sada stoji 10 eura, dok limunada košta od 8,20 eura do 12,40 eura po litri. Novost ove godine su aparati s besplatnom pitkom vodom, koji se ne nalaze u šatorima, nego izvan njih!

Cijene hrane

Pereci su dostupni za 3 do 4 eura. Polovica organske piletine stoji 20,50 eura, a dok se cijena konvencionalne piletine kreće između 14 do 15 eura. Pola patke košta do 36,50 eura, svinjske kobasice koštaju do 20 eura, koljenica je dobrih 25 eura, a u špeclama sa sirom možete uživati ​​za 20 eura. U svim šatorima postoje jelovnici koji uključuju jelo i piće, zbog čega vas ručak na kraju može manje koštati.

Vožnje do 12,50 eura

Ulaznice za vožnje i razne aktivnosti poput vrtuljaka koštaju od 2,50 eura do 12,50 eura. Svaki utorak na Oktoberfestu je dan za djecu i obitelj. Tada obitelji mogu uživati u zabavi po nižim cijenama.