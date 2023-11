Britance je jutros probudio strašan olujni vjetar jačine 160 kilometara na sat. Vjetar je čupao stabla, deseci ljudi su evakuirani iz svojih domova, a troje njih je završilo u bolnici, javlja The Sun.

Oluja Ciaran pogodila je britanski otok poput "scene iz filma katastrofe". Nevrijeme je počelo u srijedu oko 18 sati, a danas su se uvjeti pogoršali. Britanska vlada izdala je 183 upozorenja, između ostalog i za poplave, diljem zemlje. Žuto upozorenje izdano je za petak za sjeveroistočnu Englesku i istočnu Škotsku, a najavljena je i mogućnost nestanka struje. Za subotu je također izdano žuto upozorenje, kada se očekuje jaka kiša na južnoj obali od Portsmoutha do Kenta, od 15 sati do ponoći.

Tuča veličine golf loptice

"Mislim da nitko nije očekivao da će biti tako loše kao što je bilo", kazao je Carl Walker (45). Njega i obitelj u ponoć je probudila ogromna tuča za koju je Walker kazao da je bila veličine pikula, ali komadi su se spajali i tako stvarali "grude leda veličine golf loptice".

"Kampirali smo u našoj dnevnoj sobi djecom jer je jednostavno bilo previše bučno i previše zastrašujuće biti gore u spavaćim sobama. Crijepovi su se dizali, krhotine su udarale u krov, prozori su se savijali. Buka vjetra bila je jednostavno nevjerojatna i prilično zastrašujuća. Bilo je to poput scene iz filma katastrofe. Posvuda su razbacane krhotine, bilo da se radi o crijepovima, komadima zida, velikim komadima drveća", kazao je Walker.

Evakuacija mještana

Istraživanje tornada i oluja upozorilo je da bi južnu Englesku danas čak mogao pogoditi vjetar snage 145 kilometara na sat. Bilo je i izvješća o tornadu u Jerseyju - ali lokalna meteorološka služba to tek treba potvrditi. Mještani na otoku također su primijetili tuču "veličine golf loptice".

U objavi na X-u, oko 03:30 ujutro, policija iz Jerseyja rekla je da je već evakuirala 39 osoba radi štete koju je oluja nanijela njihovim domovima tijekom noći.

"Do sada je noćas 29 odraslih, 6 djece i 7 kućnih ljubimaca premješteno u hotelski smještaj zbog materijalne štete. Četvero ljudi i mačka su premješteni na drugu adresu, a tri osobe su prevezene na Hitnu", izvijestila je policija.

Oko 16.000 kućanstava bez struje

P&O Ferries otkazao je sve usluge od Dovera do Calaisa "do daljnjeg", uz odgođene letove iz nekih zračnih luka u Velikoj Britaniji. National Highways East priopćio je da je A14 Orwell Bridge u Suffolku zatvoren u oba smjera. Popularne trajektne usluge također su obustavljene zbog crvenih vremenskih upozorenja na Kanalskim otocima. Trajekti Condor danas su prekinuli i teretne i putničke rute, a DFDS je otkazao odabrane usluge od Istočnog Sussexa do Francuske. Također se očekuju kašnjenja i otkazivanja na njihovim rutama Dover-Calais. Ceste, mostovi i željezničke linije mogu se zatvoriti, uz kašnjenja i otkazivanja autobusa, vlakova, trajektnih linija i letova. Nestanak struje i pokrivenost mobilnom telefonijom također će vjerojatno biti posljedica oluje.

Oko 16.000 kućanstava koja su se našla na putu oluji, ostala su bez struje, kazao je glasnogovornik Energy Networks Association za The Sun. National Grid je rekao da je 8.500 domova u Cornwallu jutros bilo bez struje. Lokalni vijećnik Martyn Alvey rekao je za današnji program BBC Radija 4 da se radnici bore da ponovno uključe struju za "ranjive ljude" u obalnim područjima.

Oluja koja predstavlja opasnost za život

Prognostičari su upozorili da bi oluja Ciaran mogla predstavljati "rizik po život" jer se očekuju vjetrovi do 129 kilometara na sat u obalnim područjima. U oluji je već umrla jedna osoba u Francuskoj, gdje je 1,2 milijuna domova bez struje.

Veći dio Ujedinjenog Kraljevstva već je prošloga tjedna zapao u kaos nakon što je snažna kiša uzrokovala poplave. U nedjelju su Lanchester Village, u okrugu Durham, domovi i poslovni objekti potopljeni preko noći. Većina cesta kroz grad bila je zatvorena dok su hitne službe pružale pomoć unesrećenima. Olujna kiša izazvala je pustoš u Londonu dok se putnici kreću po raskršćima natopljenim vodom. U međuvremenu, Littlehampton, u Sussexu, pogodio je "tornado".

Sve se ovo događa neposredno nakon što je Oluja Babet tragično ostavila sedmero mrtvih i tisuće domova pod vodom.

