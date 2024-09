Dječak (6) kojeg je otela žena pronađen nakon više od 70 godina

Američka policija pronašla je Luisa Armanda Albina iz Portorika i to više od 70 godina nakon što je nestao. Uspjeli su to zahvaljujući online testu o podrijetlu, starim fotografijama i novinskim isječcima. U svemu je pomogla i Luisova nećakinja Alida Alequin, piše The Guardian.

Luis je kao dječak (6) otet dok se igrao u jednom kalifornijskom parku. Bilo je to 21. veljače 1961. godine kada ga je žena namamila slatkišima. Umjesto slatkiša, ona je otela dječaka i otišla s njim na istočnu obalu. Ondje ga je jedna obitelj odgajala kao da im je rođeni sin.

U potragu za Luisom uključila se policija, vojska pa i obalna straža - pretraživali su plovne puteve. Nekoliko su puta ispitivali i Albinovog brata, Rogera Albina, koji se s njime igrao tog dana kada je nestao. On bi uvijek tvrdio isto: brata mu je odvela žena s maramom oko glave.

Luisova nećakinja Alida 2020. godine napravila je iz zabave online DNK test na kojem se ispostavilo da ima 22 posto sličnosti s muškarcem koji je stvarno njezin ujak. Ona i njene kćeri krenule su ponovno u potragu ove godine. Policija je priznala da je Alida imala veliku ulogu u pronalasku Albina. Našli su ga na istočnoj obali, dao je uzorak DNK, uzorak je dala i njegova sestra, Alidina majka. U lipnju su istražitelji otišli u njen dom i rekli joj da je Luis pronađen. "Počeli smo plakati tek nakon što su otišli. Uhvatila sam mamu za ruke i rekla: 'Našli smo ga'. Bila sam presretna", rekla je Alida.

Kasnije u lipnju, Luis i njegova obitelj napokon su se sreli uz pomoć FBI-ja. "Zagrlio me, rekao 'hvala što si me pronašla' i poljubio me u obraz", rekla je Alida nakon susreta s ujakom.

Emotivan je bio i susret Luisa s bratom Rogerom. "Zgrabili su jedan drugog i imali jako čvrst, dug zagrljaj. Sjeli su i samo razgovarali", istaknula je Alida.

Luis se vratio na istočnu obalu, ali se brzo opet vratio na tri tjedna starom domu. To je bio zadnji put da je vidio Rogera, nedugo potom je umro. Danas je Luis otac, djed, umirovljeni vatrogasac i veteran marinaca.

Iako su Luisa našli, istraga FBI-ja zbog otmice još traje.

