Otac Nermina Sulejmanovića, trostrukog ubojice iz Gradačca, Fikret Sulejmanović, kaže da se sina odrekao prije 20 godina, no bez obzira na to u strahu je da će mu nakon krvoprolića koje je počinio njegov sin netko ipak nauditi.

''I jesam i nisam otac Nerminu. Sve ste vidjeli i čuli. Ja sam se njega odrekao prije 20 godina kada me počeo tući. I da je najgori, dijete mi je. Cijeli život je po zatvorima zbog drugih kriminalaca i zbog raznih kaznenih djela. Mene oduvijek nije interesirao. Kad god sam nešto pokušavao s njim, uvijek se htio potući sa mnom. Onda sam odustao od njega'', kazao je Sulejmanović za portal Republika.

'Od malih nogu bio je nasilnik'

Za sina kaže da je od malih nogu bio nasilnik.

''Nikada nisi znao što će uraditi. Kad je bio peti-šesti razred, bio je spreman potući se i sa mnom. Sam je za sebe čovjek bio, tako je izrastao. Imao je majku i djeda u Njemačkoj koji su mu kupovali skupe patike od 300 maraka. Bio je Al Capone otkako se rodio i onda je upao u loše društvo. Kad god sam mogao, pokušavao sam ga usmjeriti na neki normalan put, ali nikada nije uspio ići pravim putem. Možda bi i mene ubio da smo bili bliži. Bojim se da bi'', priča strašnu priču otac trostrukog ubojice.

Dodaje da je njegov sin bio manupulativan i da je svima bilo teško 'pročitati' ga.

''Imao je sebi bliske ljude, koji su ga poznavali. Ja nikad nisam bio blizak s njim. Kad biste ga upoznali, a da prethodno ništa niste znali o njemu, pomislili bi da Nermin nije loš čovjek. Bio je vrlo eksplozivan i srčan, za sve bi gubio glavu'', priča nesretni Fikret.

'Sahranit će ga njegovi prijatelji krimosi'

Budući da se sina odrekao, ne želi ga ni sahraniti. No, zna tko će vjerojatno organizirati sahranu.

''Nema tko od obitelji da ga sahrani. To su njegovi jarani i prijatelji krimosi već sredili i organizirali. To što je uradio, to je izazvano, to ne može normalan čovjek uraditi, samo zlotvor. Nešto mu je puklo u glavi čim je to uradio. I ja sam bio mlad pa se nikad nisam tukao. Ni s kim nisam imao problema po Srbiji, Italiji, Francuskoj… Imam stotinu jarana, čist sam kao suza'', kazao je Fikret Sulejmanović za Republiku.

