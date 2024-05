Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su osumnjičeni za ubojstvo Danke Ilić (2), proglašeni su uračunljivima nakon što je provedeno psihijatrijsko vještačenje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, prenosi Blic pisanje Nove.rs. Osumnjičeni su na temelju nalaza vještaka proglašeni uračunljivima.

Prema rezultatima DNK vještačenja u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru zasad nema bioloških tragova djevojčice Danke Ilić, a vještačenje kretanja vozila osumnjičenika na temelju GPS uređaja još uvijek je u tijeku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mala Danka Ilić nestala je 26. ožujka ove godine. Boranin S. S. ispričao je da je tog kobnog dana oko 14.45 sati, kada je nestala, na deponiju na Starobanjskom putu vidio osumnjičene Dejana i Srđana, prenosi Kurir.

"Posljednji put sam vidio osumnjičene Dejana Drgaijevića i Srđana Jankovića, osumnjičene za ubistvo djevojčice, u automobilu JP "Vodovod" kod deponija, na Starobanjskoj cesti, ali sa suprotne strane kada se dolazi iz pravca Bora. Blo je 26. ožujka oko 14.45. Krenuo sam od Doma zdravlja do ženine majke koja na tom potezu ima vikendicu. Vidio sam auto, ne mogu se sjetiti koje je marke, pored kojeg je stajao Srđan Janković, dok je Dejan Dragijević već bio otišao dijelom niz liticu punu smeća i otpada. Uredno sam mu se javio, međutim Srđan Janković je djelovao zbunjeno i kao da mi nije htio odgovoriti niti me pogledati. Nisam znao što se tada dogodilo. Bila mi je to neobična reakcija, ali nisam razmišljao zašto je to tako. Kasnije se doznaje da je djevojčica nestala. Odmah sam kontaktirao policiju i ispričao sve što sam vidio", rekao je S.S.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pretpostavljam da su tamo već nešto radili, jer sam se kasnije pitao što su njih dvojica u to vrijeme radili baš tu na tom odlagalištu. Što su tamo tražili usred bijela dana, pitanje je koje me muči i dan danas. Danima se ne mogu otrgnuti od pomisli da je djetetu možda nešto učinjeno. Svaki dan razmišljam o tome je li taj dio trebalo pretraživati ​​više od deponija na početku Strobanjske ceste na suprotnoj strani iz smjera Banjskog Polja. Jer dolje je jedan potočić, mještani koji žive na tom potezu kažu da postoji jedna cijev, kanal, koji je napravljen prije 50 godina, tako da jednostavno ne mogu ni zamisliti što su mogli učiniti s tijelom male Danke", kaže S.S.Boranin, koji je ispričao što ga muči više od dva i pol mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO: Najezda cvrčaka: Rojevi kukaca prekrili kuće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa