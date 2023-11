Oslobađanje izraelskih talaca uslijedilo je u sklopu privremenog sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela koji su dogovorili Katar i Sjedinjene Američke Države.

Članovi obitelji talaca koji su vraćeni u Izrael u petak navečer opisuju što se sve događalo s njihovim najmilijima nakon što ih je oteo Hamas, piše Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među oslobođenima su Keren, njen sin i baka koji su bili oteti iz kuće svojih rođaka u kibucu Nir Oz. Kerenina rođakinja Merav ispričala je da su taoci uglavnom jeli rižu i pitu i spavali na plastičnim sjedalima poput onih koje obično viđamo u čekaonicama. Ponekad su morali čekati sat i pol prije nego su mogli otići na toalet.

Keren je u Hamasovu napadu izgubila brata, a još jedan član obitelji je također otet, ali je odveden odvojeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U petak je oslobođena i 85-godišnja Taffa. Njezina unuka Adva rekla je da je Taffa nevjerojatna žena.

"Ona zna što se dogodilo njezinoj kući, da je uništena. Obično kad si u 80-ima imaš svoju kuću, svoje uspomene, svoje foto albume, a ona nema ništa. U starosti mora krenuti ispočetka, a to je teško", ispričala je Adva za The Times of Israel.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Emilyin otac: 'Predugo smo čekali ovaj trenutak'

Djevojčica Emily u subotu se nakon 50 dana ponovno susrela sa svojim ocem. Oteta je u pidžami 7. listopada, a u zatočeništvu je proslavila i deveti rođendan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezino oslobađanje uslijedilo je nakon odgode od nekoliko sati kada je Hamas optužio Izrael da nije ispunio uvjete sporazuma. Otac je otkrio da je Emily bila "slomljena" nakon što je puštena, ali je još uvijek u jednom komadu. Sretni otac je obećao da će joj prirediti "najveću rođendansku zabavu ikad".

"Predugo smo čekali ovaj trenutak. Svaki dan je bio duga i bolna životna noćna mora…", rekao je Emilyin otac.

Brat i sestra Noam (17) i Alma (13), koji su oteti nakon što su teroristi ubili njihovu majku, također su oslobođeni. Njihova oca još uvijek drže u zarobljeništvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislila je da je vode u smrt

Sedamdesetdvogodišnja Adina rekla je svojoj obitelji da je mislila da je vode u smrt prije nego što su ona i još 12 talaca oslobođeni u petak.

"Naša teta je rekla da su bili uplašeni kad su ih micali iz tunela - mislili su da ih vode na pogubljenje. Tek kada su vidjeli autobuse Crvenog križa, shvatili su da ih oslobađaju", ispričala je njezina nećakinja Mayan.

Adinu su Hamasovi teroristi držali pod zemljom 50 dana prije nego što je puštena, a njezine su se oči još uvijek prilagođavale na svjetlost kad je razgovarala sa svojom obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezin nećak Ayat je rekao: "Nastavili su s terorom do kraja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među oslobođenima su i Sharon, dramska terapeutkinja koja radi s osobama s autističnim spektrom, i njezina dvanaestogodišnja kći Noam. I trinaestogodišnja Hila se s njima vratila u Izrael, ali njena majka je još uvijek u zatočeništvu.

Egipat dobio popis Izraelaca i Palestinaca koji će biti oslobođeni

Egipat je u nedjelju dobio popis talaca koji bi trebali biti oslobođeni u Pojasu Gaze, kao i Palestinaca koji bi trebali izaći iz izraelskih zatvora, rekla je egipatska dužnosnica. "Egipatske vlasti primile su danas popis zatočenika u Gazi, koji uključuje 13 Izraelaca, i popis Palestinaca koji bi trebali biti oslobođeni iz izraelskih zatvora, na kojem ih je 39, i oni bi danas trebali biti razmijenjeni", kazala je u priopćenju Diaa Rashwan, čelnica egipatske Državne informativne službe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o trećoj skupini koja će biti razmijenjena u četverodnevnom sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje Egipta i Katra, U priopćenju se dodaje da je u nedjelju i 120 kamiona pomoći prešlo iz Egipta u Gazu, uključujući dva kamiona s gorivom i dva s plinom za kuhanje. Nakon višesatnog zastoja u subotu, Hamas je kasnije tijekom dana oslobodio 13 izraelskih civila i četiri državljana Tajlanda. U zamjenu je 39 Palestinaca pušteno iz izraelskih zatvora.

Rashwan je rekao da se primirje nastavlja "nesmetano" već treći dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 50 dana zatočeništva: Pogledajte emotivni susret oslobođene Emily (9) i njezinog oca