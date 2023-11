Slovenska agencija za okoliš (Arso) izdala je za četvrtak poslijepodne, večer i noć crveno upozorenje zbog oborina koje se očekuju na sjeverozapadu Slovenije.

Slovenski 24ur piše da zemlju ponovno čekaju obilne kiše koje će izazvati izlijevanje rijeka i pokretanje lavina na ionako vrlo mokrom terenu. Nevrijeme i pljuskovi bit će ponegdje praćeni jakim vjetrom, koji može izazvati lokalne oluje. Većina nevremena očekuje se u noći, upozoravaju iz Arse.

Hidrolog Polajnar upozorio je da zemlju očekuju jesenske poplave i vrlo brzo otjecanje vode. Vremena za mjere zaštite ima još malo odnosno, samo danas, upozorio je. Očekuje se da bi voda mogla jako narasti, a tada više neće postojati samo opasnost za imovinu već i sigurnost ljudi, naglasio je.

Olujni udari i vjetar od 70 do 100 kilometara na sat

Arso je za četvrtak poslijepodne i za noć izdao crveno upozorenje za sjeverozapad Slovenije, a za ostale dijelove zemlje izdano je narančasto upozorenje zbog vjetra, koje je na snazi i za zapadni dio zemlje već u poslijepodnevnim satima i navečer, dok je tijekom noći upozorenje na snazi na cijelu Sloveniju.

"Od četvrtka poslijepodne do petka ujutro očekuju nas obilne oborine s jakim pljuskovima i olujnim udarima vjetra. Na širem području Julijskih Alpa i njihovog podnožja očekuje se od 120 do 240 litara kiše po četvornom metru. Drugdje u brdovitim predjelima Slovenije pasti će od 60 do 120 litara kiše po četvornom metru", pojasnio je Arso.

Prema njihovoj prognozi, tijekom dana će uz obalu jačati jugo do jugozapadnjak, koji će biti najjači u prvom dijelu te sredinom noći na petak, kada će dosezati brzinu od 70 do 100 kilometara na sat, u višim područjima i više od toga.

Rast vodostaja i poplave: Izlijevanje rijeke Drave

Arso predviđa da će rijeke u četvrtak navečer i u noći početi naglo rasti, u početku na sjeverozapadu Slovenije, a kasnije i u ostalim dijelovima zemlje. Na cijelom području sjeverozapadne Slovenije i dijelu središnje Slovenije te uz obalu vjerojatne su poplave bujičnih vodotoka i oborinskih voda.

Protok Drave na granici s Austrijom od večeri će postupno jačati. U jutarnjim satima Drava će se izliti na najizloženijim dijelovima, tijekom dana porast će poplavna područja duž cijele Drave. Prema podacima Arsa, Drava u petak poslijepodne također može poplaviti u većim razmjerima.

Prema riječima hidrologa s Arsa, Janeza Polajnara, očekuje se vrlo brzo otjecanje vode te nagli rast rijeka, osobito u sjeverozapadnoj Sloveniji. Očekuje se da će doći do velikih protoka ili poplava, ponegdje i većih razmjera, rekao je. Sava će već u ranim jutarnjim satima i u okolici Ljubljane dostizati protok od oko 1200 do 1600 kubnih metara u sekundi, dok će Drava, na granici s Austrijom, dosezati protok od 1600 kubičnih metara u sekundi.

"Tijekom dana će se ovoj narasloj Dravi pridružiti i dotok iz Slovenije. U petak očekujemo poplavu Drave tijekom cijelog dana, osobito u donjem toku, moguće i šireg opsega, gdje očekujemo protok oko 1800 kubika u sekundi", rekao je Polajnar.

Poplavit će i more, očekuju se nova klizišta

Moguće su poplave velikih razmjera zbog velike privremene vlažnosti. Za očekivati ​​je formiranje novih klizišta i ponovno aktiviranje postojećih. Opet će najviše biti pogođena brdovita područja na zapadu i sjeveru zemlje.

Oprez je potreban i na obali jer će more oko ponoći zbog vrlo niskog tlaka zraka i jakog juga ponovno poplaviti niže dijelove obale. Osim toga, more će biti dosta valovito. Najviši valovi mogu biti viši od tri metra, nekoliko stotina metara od obale. Tijekom noći bit će visoka i plima mora, potvrdio je i Gregorčič. Snažno jugo gurnut će vodene mase u sjeverni dio Jadrana, a područja susjedne Italije, ali i slovenske obale bit će poplavljena, pretpostavlja se do 40-ak centimetara iznad obala.

Geološki zavod Slovenije upozorava da od četvrtka poslijepodne, zbog predviđenih povećanih količina oborina i prethodnog vlaženja tla, postoji povećana opasnost od stvaranja novih klizišta i ponovnog aktiviranja klizišta koja su nastala tijekom ljetnih poplava. Zbog velike navlaženosti tla opasnost od odrona ostat će i sljedećih dana, kada će padaline polako prestajati.

Povećana vjerojatnost odrona odnosi se uglavnom na sjeverozapadnu Sloveniju. Stanovništvo je upozoreno da obrati pozornost na događanja na klizištima i na pojavu promjena na tlu te da se pridržava uputa civilne zaštite, posebice ako je naređena evakuacija.

Opasna oluja pogodila dio Europe

Snažna oluja Ciaran pogodila je sjeverozapadni dio Europe i odnijela jedan život, javlja Danas.hr. Stablo koje je palo pod jakim naletima vjetra, ubilo je vozača kamiona, od Pariza. Više od milijun kućanstava u Francuskoj je bez struje. Diljem Europe zaustavljen je promet zračnih luka, željeznica i trajekata.

U pokrajini Bretanji - vlasti su apelirale da stanovnici ostanu kod kuće kako bi izbjegli nalete vjetra koji prelaze više od 200 kilometara na sat. U sjevernoj Irskoj se bore s poplavama, a na jugu Velike Britanije zatvoren je velik broj škola. Hitne službe upozoravaju stanovnike da izbjegavaju šetnju uz obalu. Nizozemska aviokompanija KLM objavila je pak da je otkazala nekoliko desetaka letova s amsterdamske zračne luke Schiphol.

"Ova oluja je bez presedana ovdje u Francuskoj, nikad ovo nisam vidio. Čini mi se kao neka tropska oluja, ali je na francuskoj obali, u Francuskoj. Čini mi se kao da je to trebalo biti negdje daleko, ali vrijeme na cijelom planetu je naopako", rekao je Abdel iz Pariza.

"Baš je neugodno. Dok sam vozila, stablo je palo na cestu. Za vožnju koja inače traje pola sata, trebalo mi je više od dva sata", dodala je njegova sugrađanka Sophie.

