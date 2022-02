Oluja Ylenia je u noć sa srijede na četvrtak rušila stabla i crijepove na hamburškim ulicama. Prije svega, pogođeni su sjever i zapad Hamburga te je povećan broj akcija vatrogasnih postrojba. Sinoć je bilo 65 misija, a broj se sada popeo na više od 300 te je proglašeno izvanredno stanje, javlja NDR.

Oko 22.30 sati vlak U1 na stanici Lattenkamp naletio je na debelu granu koja se odlomila zbog nevremena. Prema podacima policije, ozlijeđenih nije bilo. Grana je uklonjena kako bi linija U1 mogla ponovno krenuti nakon kratkog vremena.

Nešto poslije ponoći, vatrogasci su morali intervenirati na A7 kod Bahrenfelda, gdje se izlila kanalizacija te je autocesta bila poplavljena. Cesta je bila nekoliko centimetara pod vodom. Oko 16 vatrogasaca uspjelo je ukloniti vodu s nekoliko pumpi, dok je autocesta prema sjeveru bila potpuno zatvorena.

Meteorolog Andreas Fridrich tvrdi da je oluja Ylenia usporediva s olujom Nadia koja je krajem siječnja pogodila dio Njemačke, ali upozorava da je trenutačna situacija ''eksplozivnija''.

Izdano upozorenje

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je upozorenje zbog opasnog vremena za Hamburg i druge dijelove sjeverne Njemačke. Povremeno se mogu očekivati orkanski udari vjetra i do 120 kilometara na sat. Upozorenje vrijedi od srijede u 22 sata. do četvrtka 18 sati. U četvrtak ujutro tržnica s ribom St. Pauli bila je pod vodom zbog olujnog udara, koji je vrhunac dosegao do 5 sati.

Federalna pomorska i hidrografska agencija (BSH) ponovno upozorava na opasnost od olujnog udara u četvrtak poslijepodne. U području Hamburg Elbe poplave su i do dva metra više od prosječne poplave. Vatrogasna brigada Hamburga preporučuje korištenje aplikacija za upozorenje.

S obzirom na nadolazeću oluju, hamburška uprava za zaštitu okoliša upozorava građane da ne odlaze u šume. Opasnosti od nevremena trenutno se ne mogu predvidjeti, poručili su. Savjetuje se oprez jer je opasnosti s drvećem teško otkriti. "Mogu se prevrnuti čak i na laganom vjetru zbog omekšanog tla ili već popucalih debla. Grane također mogu padati iz krošnje", stoji u priopćenju. U šume se više ne smije ulaziti dok se šteta ne sanira.

Nevrijeme bi posebno moglo pogoditi željeznički promet. Deutsche Bahn očekuje otkazivanja i kašnjenja vlakova diljem Njemačke. Metronom i drugi regionalni vlakovi u Donjoj Saskoj prestali su prometovati od ponoći do daljnjega.