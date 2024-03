Drama koja se sinoć odvijala u Brežicama okončana je rano jutros u 2.30 sati. Slovenska policija potvrdila je da su uhitili muškarca (62) koji se s oružjem zaključao u stanu u zgradi u Brežicama. Sinoć je građanima naloženo da ostanu u kućama, a oni koji su se vraćali doma, išli su s policijskom pratnjom. Nema ozlijeđenih, piše 24ur.

U policijskoj akciji sudjelovali su službenici specijalne jedinice i pregovarači, a šire područje štitili su policijski službenici PU Novo mesto. Kako je pojasnila Alenka Drenik, predstavnica za odnose s javnošću PU Novo mesto, intervencija policije završila je oko 2.30 sati ujutro. Počinitelj je uhvaćen, ali nitko nije ozlijeđen. Kriminalisti provode očevid i utvrđuju sve okolnosti. Prve informacije o intervenciji i rezultatima kriminalističkog istraživanja bit će iznesene u priopćenju za javnost.

Podsjetimo, muškarac je u srijedu u poslijepodnevnim satima naoružan došao u ljekarnu i prijetio. Navodno je istjerao ljude, a na kraju je i sam izašao i ispalio nekoliko hitaca. Zatim je otišao do obližnje zgrade, gdje se zabarikadirao.

Na mjesto događaja stigli su policijski službenici i pregovarači. Muškarca su prvo pokušali kontaktirati telefonom, no on je navodno odbio razgovarati. Zbog toga su ga preko razglasa pozivali ​​da se preda. Došao je i njegov sin koji ga je pokušavao nagovarati da se preda, ali je on to uporno odbijao.

Tijekom pregovora čak je dva puta pucao na policajce koji su pregovarali iz sigurnosti policijskog blindiranog automobila. Mještani su rekli kako je muškarac od jutra bio pijan te ima zdravstvenih problema.

Cesta u blizini kuće u kojoj živi muškarac, bila je zatvorena, a policija nikoga nije puštala u blizinu. Iznad kuće je kružio policijski dron, vidjeli su se i snajperisti. Pripadnicima specijalne postrojbe i pregovaračima pomogli su i policajci iz Brežica i Novog Mesta.

