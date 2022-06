'NIJE LUD, NEGO NEŠTO PUNO GORE' / Putinova vojska zla drži oko 600 ukrajinskih civila u komorama za mučenje? 'Njegova taktika kao da je prepisana od Hitlera'

Britanski ministar obrane ističe kako se Putin služi istim metodama kao nacistički vođa, no Timošenko, koja se više puta sastajala s Putinom ima puno zlokobnije upozorenje: 'On nije lud, on je crno zlo, hladnokrvan, racionalan i okrutan'