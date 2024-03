Nastavlja se mučan scenarij za djevojčicu (13) koju su u Beču 17 mladića silovala mjesecima.

Sve se odvijalo do listopada prošle godine kada je djevojčica s majkom došla u policiju i opisala zločine. Osjećala se prisiljena na seksualne kontakte dijelom i zbog prijetnji da će objaviti njezine slike i video snimke.

Njemački RTL piše kako je sud u četvrtak trebao ispitati djevojčicu o zlostavljanju, no ispitivanje je prekinuto jer je 13-godišnjakinja cijelo vrijeme neutješno plakala, jecala, a naposljetku se onesvijestila, prenosi Fenix Magazin.

Mladići koji su krivci za ovo stravično djelo imaju austrijsko, sirijsko, tursko, bugarsko, makedonsko i srpsko državljanstvo, a stari su između 13 i 19 godina.

Žrtvu su izveli iz dvorane, a u hodniku suda ju je čekao jedan od počinitelja (13) i podrugljivo joj se smijao. Nije ništa rekao, ali djevojčica se vidno uplašila kad ga je vidjela. Kako javlja RTL, 13-godišnjak je prethodno ispitan na sudu, a sudac mu je nakon ispitivanja rekao neka ide kući. No, on je očito čekao djevojčicu u zgradi suda i to nitko od odgovornih nije primijetio.

Na sudu je bila u pratnji odvjetnika, bez roditelja. Njezina je majka već u jednom intervjuu izjavila kako želi kćer poštedjeti dodatnih trauma da pred njom otkriva detalje zločina.

Krajem travnja određeno je novo ispitivanje gdje će djevojčica opet morati svjedočiti o zločinima, uključujući i grupna silovanja u hotelskoj sobi.

Prema riječima njezinog odvjetnika, najstariji član grupe rezervirao je hotelsku sobu. Kada je tada 12-godišnjakinja ušla u sobu, već ju je čekalo nekoliko dječaka koji su je potom napali. Naređeno joj je da se razodjene i nije joj dopušteno da ode iz hotelske sobe. Tinejdžeri su je navodno napali jedan za drugim.

"Nažalost, danas nije puno proizašlo iz saslušanja žrtve. Trebala je posvjedočiti o tri slučaja koja je već detaljno opisala policiji. Nažalost, nije svjedočila jer se zbog plača onesvijestila na sudu", rekao je odvjetnik djevojčice.

