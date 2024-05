Odvjetnik obitelji žrtava ubijenih u masakru u beogradskoj školi 3. svibnja 2023., Ognjen Božović, ocijenio je ponašanje oca dječaka ubojice "uvredom za sve", piše Blic.

Podsjetimo, dječak je očevim pištoljem ubio devetero djece i domara škole, a protiv roditelja se vode kazneni i parnični postupak.

"Nadamo se da će rezultirati zatvorskim kaznama, ako tužiteljstvo dokaže da su izvršili kaznena djela - otac dječaka ubojice teško djelo protiv opće sigurnosti, a majci se stavlja na teret nedozvoljeno držanje oružja i municije", istaknuo je Božović za kazneni postupak koji se vodi i protiv dvije osobe koje su radile u streljani.

'Otac dječaka je vrlo živ čovjek!'

"Mi jedanaest mjeseci slušamo kako se oni ne osjećaju krivima za to što se dogodilo. Početkom travnja je otac dječaka imao priliku da dođe i objasni kako to nitko nije kriv za smrt deset osoba i za ranjavanje djece i nastavnice. On je došao u sudnicu, izjavio je sućut, a zatim je rekao da ne može on ponovo proživljavati tu traumu, da je on mrtav čovjek i da ne može odgovarati na pitanja, čime je skratio davanje iskaza", rekao je Božović na Blic televiziji te ocijenio da je sućut bila izjavljena samo zbog prisutnosti medija, kako bi se to prenijelo i stvorila empatija.

"Izjave da je on mrtav čovjek, da ne može opet prolaziti kroz traumu je tako uvredljivo sa više aspekata! Prvo, otac dječaka je vrlo živ čovjek! I on, i njegova supruga i njegova djeca! Oni se mogu smijati, razgovarati, nastaviti školovanje i svoj život. Obitelji ubijenih ne mogu. Ta djeca su ubijena. Njihovi životi su uništeni bespovratno. Oni mogu reći da su mrtvi ljudi. Ako su oni mogli smoći snage da dođu u sudnicu, da daju izjavu i da ogole svu svoju bol pred cijelim društvom, ako su oni mogli doći tog dana, sjesti i saslušati njega, kako onda on ne može?", pita se odvjetnik obitelji žrtava.

Majka se nije pojavila

U kaznenom postupku izjavu još nije dala majka koja se dva puta nije pojavila na sudu. Božović smatra da ona time šalje poruku da je ona iznad suda i da to pokazuje da nema "osjećaj kajanja, empatije, poniznosti, odgovornosti i morala".

Parnični postupci vode se i protiv maloljetnog počinitelja, objasnio je odvjetnik. Iako dječak ubojica nije odgovoran pred zakonom, Božović se nada da će uspjeti dokazati da je on bio svjestan svega što je radio, da je bio sposoban za rasuđivanje te da će država naći mehanizme "kako da se odgovori na izazove s kojima smo bili suočeni", piše Blic.

