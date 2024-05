Sirene su prekinule zaglašujuću tišinu točno u 8 sati i 41 minutu. Ispred beogradske Osnovne škole Vladislava Ribnikara oglasile su se sirene za uzbunu, stali su svi televizijski programi.

Dovoljna je bila jedna riječ - pamtimo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošla je godina dana, godina boli. Danas je najteže roditeljima, koji su 3. svibnja 2023. izgubili sve. "Moja Ana je ubijena jer je bila dežurna, Sofija je ubijena jer je istrčala iz sobe za tjelesni da vidi što se događa. Potpuno slučajno su bile tu. To se moglo svakome dogoditi, stvarno mislim da je Srbija taj dan morala stati", rekla je Ninela Radičević, majka ubijene djevojčice Ane.

U nezapamćenoj tragediji 13-godišnjak je u školu došao s popisom za odstrel i očevim pištoljem. Ubio je devetero školskih kolega i zaštitara, ranio pet učenika i nastavnicu. Ne pokazuje kajanje 12 mjeseci kasnije. Nalazi se u psihijatrijskoj ustanovi. Sudi se njegovim roditeljima, ne njemu, jer je u vrijeme počinjenja zločina imao manje od 14 godina. "Napravljene su neke stvari, to ne treba poricati, ali one su daleko od onog što je trebalo. Nisu bile dovoljno, stoga većina građana danas ima dojam da se u prethodnih godina dana nismo dovoljno bavili ovom temom", kazao je Aleksandar Baucal, član tima za otvaranje Memorijalnog centra posvećenog žrtvama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pričamo o nekoj ljudskoj odgovornosti, pričam o odgovornosti svakog pojedinca. To se nije dogodilo, taj iskorak se nije dogodio kod svakog od nas", rekla je Milanka Negić, majka ubijene djevojčice Sofije. Zato je potreban program Buđenje - u centru Beograda građani cijeli dan mogu sa stručnim osobljem razgovarati o uzrocima, posljedicama, ali i o prevenciji ovakvih strašnih tragedija. Izgradit će se i memorijalni centar, planova je puno. "To nije samo mjesto gdje se polažu cvijeće i svijeće. To je zaista jedna bolna točka u gradu koja je dobila svoju formu i koja će tu ostati sve dok memorijalni centar ne dobije svoju fizionomiju", poručio je Bratislav Tošković, arhitekt i član Multidisciplinarnog tima za Ribnikar.

Nepunih 48 sati nakon tragedije u Beogradu, ubijeno je devetero i ranjeno 12 mladih u Mladenovcu. Idućih dana Srbija će se prisjetiti i tih žrtava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa