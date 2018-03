Odlaze za boljim životom, vraćaju se u lijesovima

Ganesh Bishwakarma (16) je iz svog siromašnog sela u nepalskom okrugu Dang otišao ‘trbuhom za kruhom’ na rad u bogati Katar. Majci je obećao da će se vratiti s novcem dovoljnim da sagradi novu kuću, ali vratio se u lijesu, koji dan nakon što je, zbog neljudskih uvjeta na poslu, umro od srčanog udara.

Iako je Ganesh bio tek 16-godišnji dječak, posao u tvrtki je dobio jer su posrednici za zapošljavanje jednostavno krivotvorili njegove isprave i naveli da je četiri godine stariji.

Njegov slučaj jedna je od bezbroj ilustracija onog što se u ovom trenutku zbiva u Kataru, koji je već neko vrijeme pretvoren u golemo gradilište stadiona i druge infrastrukture potrebne za organizaciju Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine, piše Novi list.

U Kataru na djelu istinsko ropstvo

Naime, novinari britanskog The Guardiana mjesecima su istraživali neljudske uvjete s kojima su suočeni strani radnici na tim građevinama, te dokazali da je u Kataru na djelu istinsko ropstvo, prema svim njegovim definicijama – od toga da se radnicima oduzimaju putovnice kako bi ih se onemogućilo da pobjegnu, preko rada na plus 50 stupnjeva sa zabranom pristupa besplatnoj pitkoj vodi, sve do neisplate plaća i smještaja u pretrpanim i nehigijenskim sobama.



Katar ima najveći omjer radnika imigranata u odnosu na domaće stanovništvo. Više od 90 posto zaposlenih su strani radnici, a među stranim radnicima, više od 40 posto su Nepalci. Da bi uopće došli do “obećane zemlje”, morali su podići lihvarske kredite za isplatu provizije posrednicima u zapošljavanju. No, kredite ne mogu vraćati jer plaću ne dobivaju već mjesecima, a iz Katara ne mogu niti pobjeći jer im je status sveden na ilegalce.

“Radimo na prazan želudac po 24 sata, prvo 12 sati na poslu, a onda još bez hrane cijelu noć. Želio bih otići odavde, ali nas tvrtka ne pušta”, ispričao je Guardianu jedan Nepalac. Stravični podaci nepalskog veleposlanstva u Dohi govore kako je ovog ljeta u Kataru gotovo svakog dana umro po jedan radnik iz Nepala. Mahom je riječ o mlađim muškarcima, koji su preminuli od infarkta, zatajenja srca ili nesreća na radu.

Katarsko Ministarstvo rada nije odgovorilo na optužbe iznesene u Guardianu, već su samo rekli da postoje stroga pravila koja reguliraju isplatu plaća, rad na vrućinama i slično te kako Ministarstvo provodi povremene kontrole.