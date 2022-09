Camilla, druga supruga novog britanskog kralja Karla III., možda nije u potpunosti osvojila britansku javnost, ali je prošla dugi put od toga da ju je žena koju je zamijenila nazvala "rotvajlericom" do javnog prihvaćanja kao supruge budućeg kralja, što je malo tko mogao zamisliti prije 25 godina.

Kada je prva supruga tadašnjeg princa Charlesa, popularna, glamurozna princeza Diana, poginula u dobi od 36 godina u prometnoj nesreći u Parizu 1997., Camillu su mediji opisivali najomraženijom ženu u Britaniji, osobu koja se nikada ne bi mogla udati za prestolonasljednika, a kamoli postati kraljica.

Charles i Diana razdvojili su se 1992. i razveli 1996. Diana je krivila Camillu za propast njezina braka. Sada 75-godišnja Camilla imala je i breme da su je stalno uspoređivali s Charlesovom fotogeničnom prvom ženom. No Charles i Camilla vjenčali su se 2005. i od tada je, iako neki nevoljko, prepoznaju kao ključnog člana kraljevske obitelji, čiji je umirujući učinak na njezina supruga pomogao da se nosi sa svojom ulogom. "Sve bih pretrpjela za tebe. To je ljubav. To je snaga ljubavi", rekla je Camilla Charlesu u tajno snimljenom telefonskom razgovoru objavljenom 1993. godine.

Preminula kraljica 'blagoslovika' njenu sadašnju titulu

Sve dugotrajne sumnje o njezinom budućem statusu konačno su raspršene na 70. godišnjicu dolaska kraljice Elizabete na prijestolje, u veljači ove godine, kada je Elizabeta dala blagoslov da Camilla ponese titulu kraljice supruge rekavši da je njezina "iskrena želja" da se to tako učini. "Dok smo zajedno nastojali služiti i podržati Njezino Veličanstvo i ljude u našim zajednicama, moja mi je draga supruga cijelo vrijeme bila nepokolebljiva podrška", rekao je tada Charles.

Rođena kao Camilla Shand 1947. u imućnoj obitelji - otac joj je bio bojnik i trgovac vinom koji se oženio aristokratkinjom - odrasla je na seoskom imanju i školovala se u Londonu prije nego što je završila školu Mon Fertile u Švicarskoj, a zatim Institut Britannique u Francuskoj.

Upoznali se na polo terenu

Kretala se u društvenim krugovima koji su je doveli u kontakt s Charlesom, kojeg je upoznala na vjetrovitom polo terenu ranih 1970-ih. “Njegov se svijet okrenuo naglavačke i mislim da se nikada nije oporavio od toga”, rekao je Christopher Wilson, autor knjige o njihovoj vezi. Legenda kaže da je u mladosti Camilla koketno podsjetila Charlesa da je njezina prabaka Alice Keppel bila dugogodišnja ljubavnica prethodnog princa od Walesa koji je postao kralj Edvard VII. Zatim je navodno rekla: "Pa što kažete na to?"

Par je hodao neko vrijeme, a biograf Jonathan Dimbleby rekao je da je Charles u to vrijeme razmišljao o braku, ali se osjećao premladim za tako veliki korak Dok se on posvetio svojoj pomorskoj karijeri, Camilla se udala za konjičkog časnika, brigadira Andrewa Parkera Bowlesa. Par je imao dvoje djece, Toma i Lauru. Razveli su se 1995. godine.

'Troje nas je u ovom braku'

Charles je stupio u brak s 20-godišnjom Dianom na vjenčanju 1981. koje je očaralo ne samo Britaniju već i svijet. Međutim, unatoč dvama sinovima veza se urušila nekoliko godina kasnije, a princ je obnovio romansu s bivšom ljubavnicom. Dubina njihovog odnosa razotkrivena je šokiranoj javnosti 1993. godine kada je u novinama objavljen transkript tajno snimljenog privatnog razgovora s intimnim detaljima poput izjave princa da želi živjeti u hlačama Parker Bowles i reinkarnirati se kao njezin uložak.

U slavnom televizijskom intervjuu sljedeće godine, Charles je priznao da je obnovio njihovu vezu manje od šest godina nakon vjenčanja s Dianom, ali je rekao da je to bilo tek nakon što se njihov brak nepovratno raspao. Diana je, međutim, Camillu prozvala "rotvajlericom" i okrivila je za prekid. Dok je njezina veza s Charlesom propadala, u televizijskom intervjuu 1995. rekla je: "Bilo nas je troje u ovom braku - pa je bila mala gužva."

Utočište za Charlesa

Dok je Diana unijela glamur u kuću Windsor svojim blistavim haljinama, mnogi Britanci nisu mogli shvatiti zašto je Charles odabrao 'ruralnu' Camillu, koja je odijevala zelene vodootporne kapute za jahanje. "Charles je glupo riskirao sve s Camillom - za čovjeka na njegovom položaju", rekao je princ Philip, Elizabethin suprug, u pismu Diani. "Ne mogu zamisliti da te itko pri zdravoj pameti ostavi zbog Camille." Međutim, oni bliski Charlesu kažu da mu je Camilla omogućila utočište od strogih kraljevskih dužnosti u palači.

Nakon raspada braka s Dianom, pričalo se da joj je kupio dijamantni prsten i konja te joj je svakodnevno slao svežnjeve crvenih ruža. “Nije bilo sumnje da su se voljeli: u Camilli Parker Bowles princ je pronašao toplinu, razumijevanje i postojanost za kojom je oduvijek žudio i koju nikada nije uspio pronaći ni s jednom drugom osobom”, napisao je Dimbleby u autoriziranoj prinčevoj biografiji.

"Njihova veza... bila je prikazana kao bezvezna afera. Princu je, međutim, ona bila vitalni izvor snage".

Obnova ugleda

Nakon Dianine smrti, suradnici zaduženi za obnovu narušenog ugleda kraljevske obitelji nakon godina negativnih medijskih priča o nevjerama, počeli su polako uvoditi Camillu u javnu ulogu. Par se prvi put zajedno pojavio u javnosti na proslavi rođendana Camilline sestre u londonskom hotelu Ritz 1999. godine, a 2005. su se vjenčali. U godinama koje su uslijedile, kritike u tisku gotovo su presušile jer je postala stabilni član obitelji, a kraljevski promatrači kažu da je njezin vragolasti smisao za humor pomogao osvojiti one koji su je upoznali. "Čini se da su vrlo sretni zajedno", rekao je za Reuters Simon Lewis, kraljičin tajnik za komunikacije od 1998. do 2001. godine.

"U tom razdoblju kada sam bio u palači, bilo je svakakvih nagađanja o njihovoj vezi, ali to je sve završeno i mislim da su (oni) zapravo par koji je vrlo sretan u svojoj koži." Kad se automobil u kojem je bio par zatekao usred nasilnih prosvjeda u Londonu 2010. Camillu je netko bocnuo palicom kroz otvoreni prozor i novine su pohvalile njezin stoicizam.

Godine 2013. pridružila se svom suprugu na svečanom otvaranju parlamenta, sjedeći pored Charlesa, kraljice i princa Philipa i noseći tijaru koja pripada kraljičinoj majci. Stručnjaci za odnose s javnošću kažu da je to rezultat napornog i pažljivog rada prinčeva tima za promidžbu, iako su pomoćnici tvrdili da je to uglavnom zbog Camilline osobnosti.

"Mislim da su je ljudi jednostavno bolje upoznali i svidjelo im se ono što su vidjeli i čuli o njoj", rekao je bivši viši savjetnik u palači za Reuters. Upitan kako se Camilla nosila s ulogom, sam Charles je 2015. za CNN rekao: "Možete zamisliti da je to pravi izazov, ali mislim da je bila briljantna u načinu na koji se uhvatila u koštac s tim stvarima."

'Nije zla maćeha'

Tabloidi koji su nekoć bili vrlo kritični sada je često hvale. "Nitko se ne pretvara da je vojvotkinji od Cornwalla bilo lako naslijediti Dianu. Ali s dostojanstvom, humorom i vidljivim suosjećanjem, dorasla je izazovu. Ona je, jednostavno, Charlesova stijena", napisao je Daily Mail u svom uvodnik u veljači 2022.

Camilla nikad nije potpuno osvojila britansku javnost. Prema anketi YouGov, u svibnju 2022. samo 20 posto ispitanika smatralo je da bi ona trebala biti kraljica, dok je 39 posto mislilo da bi trebala dobiti titulu supruge princeze. Anketa za Daily Mail, provedena nakon što je kraljica podržala to da Camilla postane kraljica supruga, pokazala je da 55 posto ljudi podržava taj potez.

Iako joj mnogi Britanci nisu oprostili ulogu u raspadu prvog braka princa Charlesa to nije bio slučaj s princom Harryjem i njegovim starijim bratom: "Da budem iskren, uvijek je bila vrlo bliska sa mnom i Williamom", rekao je Harry 2005. "Ona nije zla maćeha."