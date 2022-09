Novi britanski kralj Charles najdulje je čekao na tron u povijesti monarhije stare tisuću godina. Zbog osobenjaštva i upletenosti u skandale republikanci se nadaju da će biti loš monarh, a pobornici, pak, misle da će zbog duga čekanja za to biti "pripremljeniji" nego itko prije njega. Charlesovi štovatelji vjeruju da mu će njegova mudrost, promišljenost i zalaganje za zaštitu okoliša priskrbiti javnu podršku kakvu zaslužuje.

Ali sve to zasjenjuje njegova pokojna prva supruga princeza Diana, žučljiv završetak njihova braka i trajno neprijateljstvo dijela javnosti prema drugoj supruzi Camilli, vojvotkinji od Cornwalla. "Optužuju vas da ste kontroverzni samo zato jer pokušavate privući pažnju na stvari koje nisu nužno dio konvencionalnog gledišta", kazao je Charles u razgovoru za časopis GQ prije koju godinu. "Moj je problem u tomu što pronalazim previše stvari koje je potrebno zagovarati ili boriti se za njih", dodao je.

Charles Philip Arthur George, donedavni princ od Walesa, princ od Škotske, vojvoda od Cornwalla, vojvoda od Rothesaya, grof od Carricka, baron od Renfrewa, grof od Chestera i lord od Otoka, rođen je u Buckinghamskoj palači 14. studenoga 1948. Bile su mu četiri godine kada mu je umro djed Đuro VI., a majka mu naslijedila tron. Godinu poslije u društvu bake i tetke, pokojne princeze Margarete, gledao je majčinu krundibu.

Prezirao je svoju školu Gordonstoun u zabačenom dijelu Škotske koju je pohađao i njegov otac, ali je zato bio prvi prestolonasljednik s diplomom s Cambridgea. Za princa od Walesa službeno je proglašen na svečanosti 1969. godine i najdulje je čekao na tron od ijednog britanskog prestolonasljednika u povijesti. Njegovi kritičari, pa čak i neki monarhisti koji misle da je Charles loš izdanak kuće Windsor, kažu da je i tako bilo i bolje.

Tom Bower, pisac neautorizirane Charlesove biografije "Buntovni princ" prikazao ga je kao arogantnog slabića koji uživa u luksuzu i osobenjaka koji ne podnosi kritiku.

Mediji ga baš i ne vole

Charlesovi pobornici kažu da je on lak plijen jer mu svaki potez pretresaju često neskloni mediji. Mnogo je klevetanja, kaže Charlesov bivši bliski suradnik koji je s njime radio godinama. "Čitao sam gomilu stvari koje jednostavno nisu točne", nastavlja. Bower je za svoju knjigu razgovarao s onim bivšim članovima Charlesova osoblja koji su zbog nečega kivni ili ogorčeni, dodaje isti izvor, koji je želio ostati anoniman.

Pa kakav je onda zapravo Charles? "Kompliciran", odgovara. "Rijetko sam sreo nekoga tako znatiželjnog za svijet i željnog znati što se događa i zašto. Ali više od svega ima entuzijazma i radnih navika". Simon Lewis, kraljičin glasnogovornik od 1998. do 2001., opisuje Charlesa kao predana, revna čovjeka sa "zločestim smislom za humor".

"Ako ste javna osoba i 'nosom derete oblake', to će vam zamjeriti", rekao je Lewis. I Charlesovi prijatelji i oni koji to nisu jednako govore da je posvećen dužnosti. Radni dan mu počinje doručkom, ručak uvijek preskače, i završava oko ponoći. Svakodnevno. Privatno, Charles je strastven prema kazalištu, književnosti, slikarstvu, operi i popu. Kažu da je veliki fan Leonarda Cohena. Najsretniji je u vrtu, voli Shakespearea, slika akvarele i piše knjige za djecu. Zna biti zabavan, ali i zahtjevan. Bivši suradnici tvrde i da lako plane.

Luksuz

Službeni podaci pokazuju da su Charlesova nedavna prekomorska putovanja bila najskuplja u kraljevskoj obitelji. Bower, koji je za knjigu o Charlesu razgovarao sa 120 ljudi, njegov način života naziva "hiperluksuznim". On je to odbacio. "Oh, nemojte vjerovati tim sra..ima", nimalo prinčevski je odgovorio na pitanje australskoga radijskog novinara koji ga je pitao nosi li na putovanja svoju zahodsku dasku, kako to tvrdi Bower.

Ali kada je domaćin nekog primanja, uvijek se služe najbolja hrana i vino. I posluga je 'kraljevska'. "Mislim da to i priliči princu od Walesa, ljudi bi bili razočarani da nije tako", tvrdi bivši suradnik.

Upletanje

Pozornost ne privlači samo njegov životni stil. Njegov srčani aktivizam za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena doveo je i do optužbi da se upleće u pitanja kakva bi kraljevska obitelj trebala izbjegavati. Charles, pak, misli da ima poziciju koja mu omogućuje da iznosi snažna stajališta i kako bi bilo "kriminalno" da to ne koristi za ispravne stvari.

Po nepisanom britanskom ustavu, monarh mora biti apolitičan. Ali princ od Walesa, misli on, ne mora. "Mnogo je stvari na koje sam pokušavao skrenuti pozornost svih ovih godina, na one stvari na koje drugi nisu, i sada konačno počinju shvaćati da ono što sam pokušavao reći i nije luckasto kao što su mislili", rekao je Charles u jednom intervjuu 2017. Na zagađenje oceana plastikom, što je danas opće mjesto i svi su zabrinuti, Charles upozorava već dugo.

Ali neka njegova druga stajališta, poput podržavanja komplementarne medicine, i dalje izazivaju porugu. Godine 2013. otkriveno je da je Charles imao 36 sastanaka s ministrima u vladi u tri godine, a dvije godine poslije britanski vrhovni sud naredio je da njegova pisma ministrima, koja su u medijima nazvali "memorandumima crnog pauka" jer mu rukopis izgleda kao škrabotina, mogu biti javno objavljena. Charles je ministrima, među ostalim, pisao o kućama na selu, hrani u bolnicama i sudbini patagonskog zubana.

Diana

Međutim, tema koja najviše opčinjava javnost i dalje je Charlesov razvod od Diane, njezina smrt u prometnoj nesreći u Parizu i njegov drugi brak s Camillom. Neki nju krive za propast Charlesova prvog braka. Ankete sugeriraju da se Charlesov ugled nikada nije oporavio od štete pretrpljene prije dvadesetak godina. Ispitivanje javnog mnijenja s početka ove godine kazuje da samo devet posto ispitanika Charlesa doživljava najdražim članom kraljevske obitelji. U istoj anketi 54 posto ljudi odgovorilo je da o njemu ima povoljno mišljenje. Za političara bi to bio odličan rezultat, ali kraljičin ili rejting njegove dvojice sinova mnogo je viši.

U intervjuu iz 1995. Diana je sugerirala da Charles ne želi biti kralj i da nije satkan za tako tešku ulogu. Nije točno, kažu oni koji su radili za njega. "Charles će vjerojatno biti najpripremljeniji monarh u povijesti i mislim da će biti jako dobar kralj", rekao je Lewis. Iako je Charles nevoljko pričao o sebi kao monarhu, jer je preduvjet za to bila majčina smrt, iza scena je sve već davno bilo pripremljeno za takav scenarij. "Ljudi s pravom govore o povlasticama, novcu, palačama i bentleyjima", rekao je prinčev bivši pomoćnik. "To jest privilegij, ali je i teret. Ja ne bih nikome poželio takav život".

Pet puta u Hrvatskoj

Charles je kao princ pet puta bio u Hrvatskoj. Prvi put još 1978., a posljednji u ožujku 2016. Tada je sa suprugom Camillom u dva dana službeno posjetio Zagreb, Osijek i Đakovo. Da nije zaboravio koliko je srdačno primljen pokazao je nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa.

"Teško je i zamisliti koliko teško pada ovaj posljednji udarac, usred ove užasne pandemije za koju znam da nastavlja okrutno pogađati i Hrvatsku, i samo devet mjeseci nakon razornog potresa u Zagrebu", poručio je nakon ovog potonjeg na staru godinu 2020. U oba slučaja donirao je Crveni križ koji je distribuirao pomoć unesrećenima.