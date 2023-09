Konferencija za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na kojoj je pokazivao deset proizvoda koje će pojeftiniti sljedećih dana, za manje od 24 sata izazvala je lavinu kritika na društvenim mrežama, ponajpre Twitteru i TikToku.

Twiterašima i TikTokerima je, čini se, najviše zapalo za oko predstavljanje pojedinih proizvoda, za koje su s trgovački lancima dogovorene niže cijene, poput osnovnih životnih namirnica i proizvoda mesne industrije.

Posvuda je ista kriza hrane

Ipak, je li baš tako kako se predstavlja na društvenim mrežama, kao i u dijelovima srbijanske oporbe koja (očekivano) uvijek kritizira poteze vladajuće koalicije? Naime, još od početka ruske agresije na Ukrajinu prošle godine, cijene hrane širom svijeta su u porastu, a to se najviše odnosi na cijene voća, povrća i pšenice. Globalna nestašica kukuruza, pšenice i manji prinosi soje (naročito u Aziji) prošle i ove godine dovele su do velike nesigurnosti u opskrbi hranom.

I širom Balkana cijene u trgovinama primjetno rastu posljednjih godinu dana. Tako su, na primjer, cijene prehrambenih proizvoda u Crnoj Gori od srpnja 2019. do danas, a prema podacima Monstata, porasle za čak 44 posto i nastavljaju rasti, a trgovci za to ponajviše smatraju odgovornima uvoznike, kao i veliki rast troškova poslovanja. U Sjevernoj Makedoniji cijene hrane porasle su od 7,5 do 12 posto u posljednjih godinu dana, dok je povrće poskupjelo za gotovo 14 posto. U Sloveniji, koja je članica EU-a, na porast inflacije najviše je utjecao porast cijena hrane i bezalkoholnih pića, koje su rastom od 11,2 posto utjecale na porast ukupne inflacije za oko dva posto.

Kako prekinuti spiralu rasta cijena?

U Sjedinjenim Američkim Državama ove godine poskupjele su teletina i junetina (4,2 posto), mesne prerađevine (4,8 posto), piletina (3,1 posto), mliječni proizvodi (4,1 posto), ulje i proizvodi od ulja poskupjeli su čak 9,6 posto, a voće i povrće za 9,2 posto. Zbog ovoga se očekuje da će cijene hrane i pad životnog standarda za desetke milijuna Amerikanaca biti jedna od glavnih tema predstojeće predsjedničke kampanje.

U Europskoj uniji najsloženija situacija je u Francuskoj. Ministar gospodarstva Bruno Le Maire najavio je prije desetak dana da će Vlada u Parizu utjecati da trgovci ograniče cijene gotovo 5000 proizvoda. On je na državnoj televiziji kritizirao velike kompanije i lance, poput Unilevera i PepsiCo. zbog toga "što ne čine dovoljno kako bi pomogli francuskim potrošačima". Francuska vlada već je provodila slične mjere tijekom godine, najavljujući da će one "prekinuti spiralu rasta cijena hrane". U lipnju su, pod pritiskom Vlade, više od 75 posto trgovaca i velikih prodajnih lanaca pristali smanjiti cijene pojedinih proizvoda, ali to nije bilo dovoljno. Prosječno, cijene hrane u Francuskoj su porasle za 11,1 posto u proteklih godinu dana.

