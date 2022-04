Rusko granatiranje Ukrajine "uzduž i poprijeko" tijekom posljednjih nekoliko dana označava početak nove operacije u kojoj Rusija nastoji postići zacrtane ciljeve i ovaj put su se "pedantno pripremili", upozorio je britanski obrambeni stručnjak. Lord Dannatt, bivši načelnik Glavnog stožera, ponudio je fascinantan uvid u blisku budućnost rata u Ukrajini.

"Ono na što bismo se trebali usredotočiti je vjerojatni značajan ruski napad s istoka koji gura prema zapadu kako bi osigurao dvije pokrajine Lugansk i Donjeck", rekao je. “Granatiranje o kojem se posljednjih dana naširoko izvještava diljem Ukrajine mora se promatrati kao preliminarni dio te operacije prije pokretanja kopnene ofenzive na istok.

Dva cilja granatiranja

Granatiranje ima dva cilja, kaže on: jedan je "potkopati volju ukrajinskog naroda", a drugi je gađanje vojnih skladišta kako bi se pokušala spriječiti sposobnost Ukrajine da obrani napad s istoka. Ukratko, "omekšavanje". Bit će "pedantno pripremljen" za razliku od "nasumičnog" početnog pritiska na Kijev sa sjevera koji "na kraju nije uspio". Nakon operacije na istoku, Rusija bi tada mogla "zaprijetiti da će krenuti dalje na zapad".

Lord Dannatt je tvrdi da je imenovanje generala Aleksandra Dvornikova od strane Vladimira Putina dokaz ideje da će Rusija ovaj put imati jednostavniji pristup. Sve to čini Mariupolj, gdje su posljednje preostale ukrajinske trupe smještene i opkoljene, "sporednom predstavom" - iako strateški važnim. “Bojim se da taj garnizon u Mariupolju, zapravo nema puno opcija. Mislim da je samo pitanje vremena kada će Mariupolj u potpunosti pasti pod rusku kontrolu. To će biti vrlo jeziv i tužan kraj vrlo herojske borbe ukrajinskih vojnika", rekao je.

“Tada će, naravno, Rusi postići jedan od svojih strateških ciljeva, a to je stvaranje tog kopnenog koridora od Krima, preko Mariupolja, do regije Donbas koja graniči s Rusijom. Osiguravanje kopnenog koridora od Krima - koji je osigurao 2014., ali do sada je bio dostupan samo morem. Spojit će točke, ako želite", dodao je.

Lord Dannatt kaže da "Rusija neće htjeti odustati od toga", ponudivši nagovještaj o tome što bi budućnost mogla donijeti za ovaj rat. "S vremenom će Ukrajina možda morati prihvatiti da je izgubila dio svog teritorija. Tko ih može natjerati da to učine? To bi moglo postati pat pozicija tijekom razdoblja od nekoliko mjeseci i godina. To će s vremenom možda i završiti", zaključio je Dannatt.

