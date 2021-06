Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je pozvao predstavnike Narodne stranke da se pojave u Predsjedništvu te da ga linčuju. Četvorica od petorica prozvanih su se odazvali.

"Borivoje Borović, onaj iz Trstenika, pa onaj Gajić, Vuk Jeremić i Bora Novaković. Evo vas petorica mene linčujte, nemojte nekog drugog, da vidim kako ćete vas petorica zajedno to učiniti. Nemojte druge, zašto proganjati nedužne, obične ljude. Vas petorica dođite", poručio im je Vučić.

Ne boje ga se

U petak prijepodne su tako na megdan Vučiću došli Vuk Jeremić, Vladimir Gajić, Miroslav Aleksić i Borislav Novaković, dok je Borović bio izvan zemlje. Poručili su predsjedniku da ga se ne boje.

"Došli smo svi mi kojima je rekao da će ih tući. Borivoje Borović trenutno nije u zemlji. Naš četvorica smo došli kako bismo rekli predsjedniku da ga se ne bojimo. Pozvao nas je i došli smo tražiti da nas primi kako bismo vidjeli što je htio reći", rekao je za Novu.rs lider Narodne stranke Vuk Jeremić uoči ulaska u Predsjedništvo.

Velika galama

Za nekoliko minuta, ponovno se pojavio pred medijima, rekavši da je Vučić vidno bijesan sišao u prizemlje. Iako novinari nisu smjeli ući u zgradu, neki od njih, koji su se uspjeli natiskati na vrata, svjedočili su velikoj galami.

"Predsjednik je sišao i sav se tresao. Ljudima iz osiguranja je bilo neugodno. Počeo je vikati i unositi se nama u lice. Govorio je: 'Hajde, tuci me!'. Oko njega su u tom trenutku bili pripadnici osiguranja. Pozvao sam ga da izađe van, ali nije smio. Psovao je, vrijeđao i prijetio nam. Meni se unosio u lice i govorio da sam lopuža. Pitao sam ga smije li to reći na RTS-u, no eksplicitno je rekao da ne smije", opisao je Jeremić što se zbivalo u zgradi Predsjedništva Srbije.