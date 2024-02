Institut za proučavanje rata (ISW) u novoj, opširnoj analizi stanja na ukrajinskoj bojišnici navodi kako ruske snage nastavljaju s ofenzivnim operacijama u Ukrajini unatoč teškim gubicima, oslanjajući se na napore kriptomobilizacije.

"Rusija stvara nove snage otprilike istom brzinom koja je jednaka gubicima, što omogućava ruskim snagama da dosljedno pojačavaju napadačke jedinice i redovno rade rotacije na operativnom nivou. Nejasno je bi li Rusija mogla izdržati ofenzivne operacije na istoj razini uz operativni tempo koji bi, s druge strane, stvorio još veće gubitke", navodi se u izvještaju ISW-a.

U osvrtu na situaciji u regiji Avdivke, ISW je procijenio da su ruske snage privremeno uspostavile ograničenu i lokaliziranu nadmoć u zraku tijekom posljednjih dana zauzimanja toga grada.

Rusija izgubila više tenkova u Ukrajini nego što ih je imala prije invazije

"Visoki ruski vojni službenici vjerojatno pokušavaju prebaciti odgovornost za očigledne ruske ratne zločine na zapovjednike srednje i niže razine. To se posebno odnosi na 200 ukrajinskih zarobljenika u blizini Avdivke", napominju.

Ističu da je ukrajinsko obaranje A-50 zrakoplova zaustavilo ruske operacije u drugim dijelovima zemlje. "Glavna obavještajna uprava Ukrajine izvijestila je da su ruske snage izdale naređenje da pet borbenih zrakoplova Su-35 obustave borbene misije nakon uništenja A-50", pojašnjava Institut.

Navode da je situacija na bojišnici teška, dali daleko od bezizlazne. "Ruske su snage opet preuzele inicijativu na ratištu, napadaju i ostvaruju uspjehe koji su vrlo ograničeni i iznimno skupi", tvrde. Nedavna ruska anketa javnog mijenja pokazala je da su stavovi Rusa o ratu ostali nepromijenjeni posljednjih mjeseci, ali sugerira i da bi novi val mobilizacije bio široko nepopularan.

Rusija može izdržati ratne napore u Ukrajini "još dvije ili tri godine", a možda i duže, no morat će žrtvovati "kvalitetu za kvantitetu" budući da će morati zamijeniti uništeno ili oštećeno oružje onim starijim koje se čuva u skladištu, navodi se u izvješću Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Procjenjuje se da je Rusija do sad izgubila više tenkova na ukrajinskom bojištu nego što ih je imala kad je pokrenula invaziju. No, ti gubici vjerojatno neće dovesti do prekida žestokih borbi u skorije vrijeme, prenosi CNN.

Putin ostaje 'smrtonosna prijetnja'

Vojna pomoć koja stiže iz Sjedinjenih Američkih Država je i dalje ključna u cijeloj priči budući da SAD jedini "ima resurse da Ukrajini trenutno da ono što joj najviše treba". No, Institut upozorava da je rat daleko od svoga kraja i da ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja biti "smrtonosna prijetnja" NATO-u i Ukrajini.

Dok rat ulazu u treću godinu, još uvijek nije jasno kako će završiti. Analitičar za sigurnost i obranu Michael Clarke predviđa da bi Ukrajina mogla izgubiti veći dio teritorija koji je branila tijekom ostatka godine, ali će raditi na jačanju snaga za 2025. i uvjeravanju zapadnih sila da na kraju može nadvladati rusku invaziju.

Profesor Clarke dodaje da bi Rusija mogla pokušati zauzeti Kramatorsk I Slovyansk, čime bi zapravo imala cijelu regiju Donbasa u svojim rukama, prenosi Sky News.

Važna stavka, smatra Clarke, bit će natjecanje u ratnoj proizvodnji između dviju država. Ukrajina može proizvesti mnogo kvalitetnih ratnih zaliha, no moći će se mjeriti s ruskim razinama proizvodnje samo uz punu potporu zapadnih sila.

Stručnjak za sigurnost i sukobe Huseyn Aliyev također predviđa da će Ukrajina pretrpjeti "ozbiljne teritorijalne gubitke" u idućih 12 mjeseci, upozoravajući da bi nedostatak topničkih granata i dronova iz domaće proizvodnje mogao imati strašne posljedice.

Putin zna da njegov opstanak ovisi o tome hoće li izgubiti rat ili ne, pa će poduzeti sve korake da to izbjegne, smatra urednik za međunarodna pitanja Dominic Waghorn. Bivši visoki časnik vojne obavještajne službe i sigurnosti Philip Igram vjeruje da će broj žrtava ostati visok na obje strane, ali će se kud i kamo povećati na ruskoj strani.

