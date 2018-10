NOVOIZABRANI HRVATSKI ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BiH: ‘Tužit ćemo Hrvatsku Međunarodnom sudu’

“Koristite Pelješki most kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, taj bi most išao preko bosanskohercegovačkog mora”, poručio je Željko Komšić hrvatskim vlastima

Novoizabrani hrvatski član Predsjedništva BiH, kandidat Demokratske fronte Željko Komšić, sinoć je nakon okončanja općih izbora dao intervju Hrvatskoj radioteleviziji te najavio tužbu Hrvatske protiv BiH.

Povod tužbi bit će jedna od glavnh točki prijepora između BiH i Hravtske – gradnja Pelješkog mosta.

KOMŠIĆ, DODIK I DŽAFEROVIĆ IZABRANI U PREDSJEDNIŠTVO BIH: Čović priznao poraz; Komšić Hrvatima: ‘Nemate zašto brinuti’

“Hrvatska dvaput prekršila konveneciju o pravu mora”

“Mi imamo pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer je dva puta prekršila kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most – preko bosanskohercegovačkog”, kazao je Komšić za HRT.

On je na jučerašnjim općim izborima u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH pobijedio Dragana Čovića, čelnika HDZ-a BiH osvojivši oko 45 tisuća glasova više od njega. Čović je izbor Komšića popratio s velikim razočaranjem i ljutnjom poručivši Bošnjacima da “ne mogu Hrvatima birati legitimne predstavnike” te nazvavši to “putem nazadovanja”. I hrvatski premijer i predsjedik HDZ-a Andrej Plenković ustvrdio je da “izbor Komšića nije dobar za hrvatski narod u BiH, ali i općenito za tu državu”.

