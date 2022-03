Novinar Reutersa, Aleksandar Vasović, bio je jedan od rijetkih koji je tijekom rata u Ukrajini imao priliku razgovarati s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Tvrdi da je šef Ukrajine na njega ostavio dojam lidera koji se spreman boriti.

"Djelovao mi je umorno. On je dosta emotivan u nastupu. Imam dojam da on vjeruje u ono što govori i da je iskren. On je uspio ono što bi malo koji političar mogao; organizirati podršku javnog mnijenja, okupiti podršku oko sebe i nastupiti kao predsjednik svih", rekao je Vasović za N'1.

'Možemo se psovati, ali moramo se oduprijeti'

Dodao je da je nakon pregovora Rusije i Ukrajine u četvrtak pročitano ono što je dogovoreno. Ukrajinci zagovaraju pregovore, ali uz uvjet povlačenja ruske vojske. Vasović ističe da nekoliko puta čuo istu rečenicu: "Možemo se psovati unutar zemlje, ali smo sada svi zajedno pod napadom izvana i moramo se oduprijeti."

Istaknuo je da je intervju sa Zelenskim "tražio i dobio", jer radi za najveću novinsku kuću na svijetu, što ipak nešto znači. Dodao je da je protekla noć u Kijevu bila mirna, ali uz granatiranje na zapadnom dijelu grada, gdje se Rusi pokušavaju probiti.

'Dosta ljudi je otišlo, ali Kijev nije pust'

"Nema puno ljudi na ulicama, policijski sat je bio do maloprije. Krenuo je tko treba krenuti na posao, dosta ljudi je otišlo, ali nije da je grad pust. Ostalo je mnogo ljudi, onaj tko ne mora – nije povod da se bude na ulici", ocjenjuje Vasović i zaključuje da se "svatko pametan boji za svoj život."

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.