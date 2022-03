U napadima ruskih trupa, granate su pogodile i najveću nuklearnu elektranu Žaporožje. Ukrajinske vlasti su priopćile da su poslale vatrogasce u nuklearnu elektranu Zaporožje, gdje je nakon ruskog granatiranja buknuo požar, rekavši da je nuklearna sigurnost elektrane zajamčena

Izbio je požar, a predsjednik Volodimir Zelenskij upozorava kako nuklearna katastrofa prijeti cijeloj Europi.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.

'Znaju što gađaju'

"Europo, moraš se probuditi, najveća nuklearna elektrana u Europi gori. U ovim trenucima ruski tenkovi granatiraju područje. To su tenkovi koji imaju infracrvene kamere, dakle znaju gdje pucaju. Pripremljeni su za to.

Sjetite se koliko je Černobil uzeo žrtava i koliko je patnji izazvao. Bila je to globalna katastrofa. A sada Rusija želi sve to ponoviti, samo će biti šest puta gore!

Europo, probudi se. Recite vašim političarima da ruske snage granatiraju nuklearnu elektranu Zaporožje. Tamo se nalazi šest reaktora. U Černobilu je izgorio sam jedan. Po prvi put u povijesti čovječanstva dogodio se nuklearni terorizam. Ruski propagandisti žele to zataškati, ali ovo više nije prijetnja. Ovo je realnost. Ne znamo kako će priča s požarom u reaktoru završiti, ne znamo hoće li sve eksplodirati. Nadamo se da neće. Naši dečki su pazili da na tom području nema mina, nema provokacija ili ucjena...

'Ako dođe do eksplozije to je to'

Moramo zaustaviti ruske trupe. Recite političarima: Ukrajina ima 15 nuklearnih postrojenja. Ako dođe do eksplozije, to je to. To će biti kraj Europe, svi ćemo se morati evakuirati. Jedino brza akcija Europe može spriječiti ruske trupe i europsku nuklearnu katastrofu.", poziva Zelenskij.

Ukrajinski nuklearni regulator nije otkrio "nikakvu promjenu" u razini radioaktivnosti u elektrani Zaporižja, gdje je nakon ruskog granatiranja buknuo požar, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Požar ugašen

"Ukrajinski regulator je obavijestio IAEA-u da nikakva promjena nije uočena u razini radioaktivnosti u elektrani Zaporižja", objavila je agencija na Twitteru.

Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim o nuklearci Zaporižja, rekao je visoki američki dužnosnik.

Biden se pridružio Zelenskom u zahtjevu da Rusija odmah prekine svoje vojne aktivnosti na tom području i dopusti vatrogascima i hitnim službama da pristupe mjestu požara, navodi se u priopćenju.

Nuklearnu elektranu su zauzele ruske snage, a požar koji je izbio je ugašen.