Novinar koji je otkrio aferu Watergate: Trump je Putinu slao testove za COVID

Kremlj je u srijedu odbacio tvrdnje iznesene u još neobjavljenoj knjizi slavnog američkog novinara Boba Woodwarda da su ruski predsjednik Vladimir Putin i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump razgovarali sedam puta od izlaska Trumpa iz Bijele kuće 2021. godine.

"Ne, to nije istina", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za ruski portal RBK.

Ovu tvrdnju, pozivajući se na anonimnog savjetnika, objavio je američki novinar Bob Woodward u novoj knjizi koja će biti objavljena 15. listopada.

Prema navodima američkih medija koji su dobili knjigu na uvid, u jednom dijelu se također tvrdi da je Trump tajno slao testove na COVID-19 Putinu u jeku pandemije koronavirusa, dok je nedostajalo istih u Sjedinjenim Državama.

Rusija je u srijedu kritizirala američku potpredsjednicu i demokratsku kandidatkinju za Bijelu kuću Kamalu Harris zbog izjava o Putinu.

Harris je u ponedjeljak kazala da se neće sastati s Putinom i razgovarati o sukobu u Ukrajini bez predstavnika Kijeva i nastojala se jasno ograditi od svog konkurenta, republikanca Trumpa.

Kremlj je to nazvao "frustracijom" Sjedinjenih Država. "Da je Donald Trump predsjednik, Putin bi upravo sada sjedio u Kijevu, neka to bude jasno", uvjerava Harris. "On kaže: 'Oh, mogao bih već prvog dana to okončati.' Znate li što je to? To je predaja", upozorava demokratkinja.

Rusko veleposlanstvo u Sjedinjenim Državama osudilo je u srijedu u priopćenju "neprihvatljive" i "uvredljive" izjave Harris o Putinu.

"To samo pokazuje frustraciju i nemoć vladajućih krugova u Washingtonu", uvjerava rusko veleposlanstvo, kritizirajući "uvredljivu retoriku" i "bijes" Sjedinjenih Država zbog "nesposobnosti" u upravljanju odnosima s Rusijom, kako to opisuje Moskva.

