Večeras u 19:38 sati, Grčku je pogodio još jedan snažan snažan potres magnitude 5,9.

Epicentar je bio 29 kilometara od Lárise, odnosno 118 km jugozapadno od Soluna.

Felt #earthquake (#σεισμός) M5.9 strikes 118 km SW of #Thessaloníki (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/hz1cwryZj0 pic.twitter.com/vfkPUEW0a4

— EMSC (@LastQuake) March 4, 2021