Sedamdesetih godina prošlog stoljeća SAD je potresla politička afera koja je rezultirala ostavkom američkog predsjednika Richarda Nixona. Radi se o aferi Watergate koja je razotkrila i druge ilegalne aktivnosti predsjednika Nixona i njegovih suradnika. Bivši šefovi obavještajnih službi i brojni diplomati upozoravaju da je "zataškavanje stoljeća gore od Watergatea" ono o dokazima o curenju koronavirusa iz laboratorija u Wuhanu, piše The Sun.

Institut za virusologiju Wuhan (WIV) - visoko zaštićena ustanova koja se bavi koronavirusom - našao se u središtu pažnje nakon što su se počela postavljati pitanja o podrijetlu virusa i je li moguće da je on (iako zvuči pomalo nespretno) pobjegao iz svog laboratorija. Iako samo zvuči nespretno, koronavirus nam je u ovih gotovo dvije godine pokazao da je itekako spretan i da se vrlo vješto snalazi u danoj okolini i izbjegava odgovore o svom podrijetlu.

Razdoblje 'neobične aktivnosti' u wuhanskom institutu

Deseci znanstvenika sugerirali su da je Covid mogao pobjeći iz laboratorija u Wuhanu putem zaraženog istraživača, nepravilnog odlaganja otpada ili potencijalnih kršenja sigurnosti na tom mjestu. U tjednima koji su prethodili pandemiji, u Wuhanu je bilo "intenzivno" razdoblje "neobične i objašnjene aktivnosti", što je izazvalo sumnju u izbijanje virusa i masovnu sterilizaciju u laboratoriju.

Danima je bila zatvorena gradska zračna luka, a na WIV-u su postojali periodi tzv. zamračenja u kojima nije bilo znakova aktivnosti mobitela. Također, došlo je i do masovnog pojačanja sigurnosti na Institutu.

No, unatoč tome svemu, Kina je više puta izjavila da nije odgovorna za globalnu pandemiju i odbacila optužbe onih koji kažu da su virusom manipulirali ljudi te je odbila i suradnju u istrazi o podrijetlu virusa. Ipak, brojni stručnjaci smatraju da se zataškavanje nastavlja i danas.

'Promišljeni' napori za prikrivanje dokaza

U knjizi "What really happened in Wuhan" novinarke Sharri Markson (37) otkriven je niz tragova koji ukazuju na "promišljene" napore Pekinga da sakrije dokaze. "Pokrećete sveobuhvatno zataškavanje samo kada postoji nešto za što jako želite biti sigurni da ne postaje stvarna priča", rekao je bivši državni tajnik Mike Pompeo autorici knjige.

"Moram reći da je ovo bio sveobuhvatan, smišljen, konstantan stalni napor usmjeren Pekinga kako bi se zamaglili svi kapaciteti WHO-a, bilo koje zapadne zemlje ili bilo kojeg znanstvenika za utvrđivanje nultog broja pacijenata i podrijetla ovog virusa. I to je u tijeku. Ovo je jedna od stvari koje ljudi ne shvaćaju, zataškavanje se nastavlja", kazao je Pompeo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Ovo je zataškavanje stoljeća. Zbog toga Watergate izgleda beznačajno", rekao je bivši američki diplomat u istočnoj Aziji, David Stilwell.

"Ljudi su iz nekog razloga ustrajni u inzistiranju na tome da je ovaj virus nastao u Kini", dodao je. "Naravno, Kina vas neće pustiti da vidite njihove laboratorije, ali toliko je ljudi iskoristilo taj problem da zaustavi daljnje istrage. Ovo nije pravni slučaj, ne tražimo nepobitne dokaze; postoji dovoljno posrednih dokaza", kazao je Stilwell.

Brisanje baze podataka

Neki od ključnih dokaza neobjašnjivih aktivnosti koje Markson iznosi u svojoj knjizi je tekuće pitanje o izbrisanim virusnim bazama podataka na WIV-u za koje neki nagađaju da bi mogli biti ključni podaci o podrijetlu virusa. Baze podataka koje sadrže 22.000 virusa isključene su 12. rujna 2019. godine, tri mjeseca prije nego što je Kina službeno upozorila svijet na virus.

Istog je dana WIV započeo veliku potrošnju jer su pojačali sigurnost u laboratoriju, zamijenili ventilacijske sustave za zrak i kupili novu spalionicu medicinskog otpada. Dva mjeseca kasnije, u studenome, laboratorij je također kupio novi stroj za testiranje PCR-a, dio koji je svijetu postao toliko poznat od pandemije. U međuvremenu se čini da je došlo do masovnog sterilizacijskog čišćenja laboratorija i zatvaranja u listopadu 2019.

Izvješćuje se i o tome da su oko laboratorija podignute blokade, a oko objekta je došlo do prikrivanja podataka o mobilnim telefonima. I bivši dužnosnik administracije Donalda Trumpa opisao je ovu aktivnost kao "u skladu s protokolom za biološki incident koji se dogodio u laboratoriju".

U međuvremenu je u zračnoj luci Wuhan i u gradskim bolnicama održana vojna vježba protiv koronavirusa, svega nekoliko mjeseci prije pandemije. Za istraživačkog novinara Marksona, ovi dokazi u kombinaciji s mnoštvom drugih intervjua i istraživanja doveli su do zaključka da je virus najvjerojatnije došao iz laboratorija.

'Bilo je zataškavanja od prvog dana'

Neki su znanstvenici također tvrdili da je sam virus prekriven "otiscima prstiju" genske manipulacije. I bivši šef MI6, sir Richard Dearlove, rekao je da "težina dokaza" sugerira da je Covid procurio iz laboratorija tijekom istraživanja stjecanja funkcije na WIV-u, ali to je namjerno prikriveno od početka izbijanja epidemije 2019.

"Ako hladno gledate na dokaze, vjerojatnost je da je ovo bijeg iz laboratorija, a na Kinezima je da nam dokazuju da to nije, a ne samo da nam to kažu", rekao je Markson. "Ne kažem da su ga namjerno pustili, kažem da je ovo kineska nesreća, ali bilo je zataškavanja od prvog dana", dodao je.

Sir Richard je rekao da priču ne postavlja samo Kina. On smatra da vlada vodi "dezinformacijsku kampanju", a s njim se slaže i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, Robert O'Brien. "Ono što me čudi je to što se cijeli svijet nije okupio i samo je rekao, dosta je, vama je potreban međunarodni nadzor", kazao je O'Brien.

Peter Jennings, bivši zamjenik ministra obrane Australije, također je istaknuo ogromnu količinu dokaza koji sve vraćaju na kineski interes za biološko oružje, te klasificirano istraživanje wuhanskog Instituta o koronavirusu. Dodao je da je prikrivanje Kine izgledalo "histerično".

Pompeo, koji je u vrijeme Trumpa bio direktor CIA-e od 2017. do 2018., rekao je da su potrebni mjeseci da se "sruši" znanstveni konsenzus da Covid mora imati prirodno podrijetlo. "Ovo je bila kineska propaganda koju su omogućili i iznijeli neki američki znanstvenici, a ako su bili profesionalci morali su bolje znati, a ipak je to bio njihov jezik", rekao je.

Zemlja opsjednuta opasnim virusima?

U travnju 2020. Pompeo je dobio bombastični američki dosje o podrijetlu pandemije koja se proširila svijetom. Izvješće koje su sastavili Miles Yu i David Asher stigao je i u Marksonine ruke, koja navodi da je laboratorij u Wuhanu najvjerojatnije podrijetlo. Yu, koji je bio Pompeov savjetnik za politiku i planiranje u Kini, vjeruje da je laboratorij istraživao cjepivo protiv Covida prije izbijanja epidemije. Kina je 21. siječnja 2020. podnijela prijavu "korisničkog patenta" za Gileadov Remdesivir - revolucionarni tretman za Covid. Bilo je to prije nego što je Kina priznala da se virus širi s čovjeka na čovjeka.

Yu je rekao da patent sugerira da je "WIV posjedovao novi koronavirus u svom laboratoriju i da je neko vrijeme znao za njegovu smrtnost i patogenost". "Aktivno je istraživao cjepivo prije nego što je netko drugi uspio, dajući tako Kini jedino patentno pravo", tvrdi Yu u izvješću. U svom izvješću Yu je opisao Kinu kao "zemlju opsjednutu opasnim virusima", a znanstvenici "često zanemaruju biološku sigurnost s katastrofalnim posljedicama".

Prestižni znanstveni časopisi blokirali su objavljivanje radova visoko cijenjenih istraživača koji su ukazivali na mogućnost curenja iz laboratorija, a mnogi zapadni znanstvenici tvrdili su da je to razotkrivena teorija zavjere. Platforme društvenih medija cenzurirale su slobodu govora, a Facebook je brisao svaki sadržaj koji je doveo u pitanje potječe li virus iz laboratorija, navodi Markson.

Markson je nedostatak istraživanja o podrijetlu Covida nazvala "neoprostivim neuspjesima na toliko razina".