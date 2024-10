Nove prijetnje nakon uragana. Jedni vrebaju uz ceste: 'Posebno su opasni zbog jedne sposobnosti'

Ljudima koji žive na mjestima pogođenim uraganom savjetuje se da se klone poplavljenih područja jer bi mogli biti suočeni s raznim opasnostima poput prljave vode, smeća i opasnih električnih vodova. Međutim, na Floridi također postoji opasnost od susreta s aligatorima i divljim zmijama. Nakon uragana Helena, mogle su se vidjeti brojne snimke aligatora kako plivaju u poplavama blizu ceste. Sada pristižu i nove snimke nakon uragana Milton.

Muškarac s Floride imao je bliski susret s aligatorom dok je bio u svom automobilu u srijedu navečer. Na snimci se vidi kako čovjek viri kroz prozor svog automobila i gleda aligatora kako grize njegovu gumu. Brzo se povukao natrag u svoje vozilo. Noćna tama i velike poplave pridonijeli su užasnom prizora, jer je aligator bio jedva vidljiv.

Aligatori su viđeni u poplavnim vodama, rekla je za Sky News istraživačica uragana. Profesorica Jennifer Collins sa Sveučilišta Južne Floride opisala je udar uragana na svoju kuću u Tampi. "Puhali su vrlo jaki vjetrovi i mogli smo vidjeti kako se voda diže od kiše. Sada zapravo imam jezero sa strane svoje kuće", rekla je. "Jutros sam vidjela aligatore, pa ljudi moraju biti oprezni", dodala je.

Christopher Gillette, koji vodi utočište za životinje u okrugu Putnam, oglasio se na Instagramu kako bi upozorio mještane na potencijal raseljenih i opasnih životinja koje će se naći na putu oluje. Dok je pripremao utočište u Bellowing Acresu, savjetovao je ljudima da budu oprezni prema životinjama koje se bore s teškim vremenskim nepogodama.

"Bit će puno uznemirenih životinja u pokretu, i one pokušavaju preživjeti oluju", objavio je. Također je podsjetio ljude da aligatori predstavljaju posebnu prijetnju zbog svoje sposobnosti zadržavanja daha dulje vrijeme, do šest sati, prenosi Mirror US .

Povijesni uragan 3. kategorije ostavio je iza sebe žrtve i izazvao je razorne poplave diljem Floride.

