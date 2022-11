Kada je prošloga tjedna zalutali projektil pao u poljsko pogranično selo i ubio dvoje ljudi, neke europske čelnike podjednako je zabrinulo kako će reagirati poljska desničarska vlada kao i mogućnosti da je Rusija naredila napad. Dugotrajno nepovjerenje Poljske prema svemu ruskom i duboka antipatija sadašnje vlade prema Moskvi izazvali su zabrinutost od Bruxellesa do Berlina da bi Varšava mogla učiniti nešto nepromišljeno.

Međutim, umjesto da izgubi živce, Varšava je bila suzdržana, stavivši svoje oružane snage u stanje pripravnosti, ali istodobno držeći svoj barut suhim sve dok nije postalo jasno što se dogodilo - da je to bio projektil ukrajinske protuzračne obrane koji je ispalila kako bi se zaštitila od ruskog napada, piše Politico.

Poljska ima nedvojbeno najbolju europsku vojsku

Ta je smirenost Varšave proistekla iz jednostavne činjenice koja je godinama mimoilazila veći dio Europe: Poljska ima nedvojbeno najbolju europsku vojsku. I nastavit će je jačati.

"Poljska vojska mora biti toliko moćna da se ne mora boriti samo zbog svoje snage", rekao je premijer Mateusz Morawiecki uoči Dana neovisnosti Poljske.

Ta je poruka odjeknula u zemlji koja je najveći saveznik Poljske.

"Poljska je postala naš najvažniji partner u kontinentalnoj Europi", rekao je visoki dužnosnik američkih vojnih snaga u Europi, ističući ključnu ulogu koju je Poljska odigrala u potpori Ukrajini i u jačanju obrane NATO-a na Baltiku.

''Njemačka, tradicionalno ključni američki saveznik u regiji, ostaje okosnica kao logističko središte, ali beskrajne rasprave Berlina o tome kako uskrsnuti svoju vojsku te manjak strateškog promišljanja ometaju njenu učinkovitost kao partnera'', dodao je američki vojni dužnosnik.

Varšava diže vojni budžet s 2,5 na pet posto BDP-a

Dok Njemačka nastavlja raspravljati o detaljima onoga što naziva "Zeitenwende", ili strateška prekretnica koju je pokrenula ruska invazija na Ukrajinu, Poljska već ulaže znatna sredstva. Varšava je priopćila da će povećati vojni budžet s 2,4 posto bruto domaćeg BDP-a na pet posto. U međuvremenu, Njemačka, koja je prošle godine potrošila oko 1,5 posto BDP-a na obranu, raspravlja o tome može li održati NATO-ov cilj od dva posto nakon što iscrpi investicijski fond za obranu težak 100 milijardi eura, koji je odobrila ranije ove godine.

Poljski ministar obrane Mariusz Błaszczak obećao je u srpnju da će njegova zemlja imati "najmoćnije kopnene snage u Europi". Poljska je na dobrom putu da to i ostvari. Ona već ima više tenkova i haubica od Njemačke i na putu je da ima mnogo veću vojsku. Cilj joj je 300.000 vojnika do 2035. godine, dok Njemačka trenutno ima 170.000 vojnika.

Do 2035. godine žele imati 300.000 vojnika

Poljska vojska danas broji oko 150 000 pripadnika, od kojih 30.000 pripada novim snagama teritorijalne obrane osnovanima 2017. godine. To su tzv. vikend-vojnici koji prolaze 16-dnevnu obuku nakon koje slijede tečajevi obnove vojnih znanja. U početku su se na njih gledalo s podsmijehom, ali ukrajinski uspjeh u korištenju mobilne milicije opremljene protutenkovskim i protuzračnim projektilima sada tu poljsku ideju čini mnogo ozbiljnijom.

Za razliku od Njemačke, koja se bori da privuče nove ljude u vojsku, Poljska nema problema s regrutacijom.

"Poljaci imaju mnogo pozitivniji stav prema svojoj vojsci od Njemačke jer su se morali boriti za svoju slobodu", rekao je Gustav Gressel, bivši austrijski vojni časnik, a sada stručnjak za sigurnost u Europskom vijeću za vanjske odnose. "U vojnim krugovima nitko ne dovodi u pitanje kvalitetu poljske vojske", dodaje.

Hoće li vojni utjecaj pretvoriti u politički?

No, druga je stvar hoće li se poljska vojna moć pretvoriti i u politički utjecaj u Europi. Do sada se to nije dogodilo, velikim dijelom stoga što centrističke snage koje dominiraju Europskom unijom ne vjeruju poljskoj vladi koju kontrolira nacionalistička Stranka prava i pravde (PiS). Aktualno natezanje između Varšave i Bruxellesa oko onoga što EU vidi kao nepoštivanje demokratskih normi i vladavine prava od strane poljske vlade naštetilo je ugledu te zemlje u cijelom bloku.

"Poljska se politički drži ispod svoje stvarne težine zbog unutarnjih sukoba", rekao je Gressel, ističući unutarnje borbe koje postoje čak i unutar PiS-a oko smjera zemlje i kompromisa s Europom.

Međutim, jedina stvar oko koje se razjedinjene poljske političke stranke mogu složiti jest nužnost jačanja vojske.

Žele povratak Trumpa, nemaju povjerenja u Bidena

Dok je zabrinutost zbog Rusije potaknula taj pritisak, Varšava je također zabrinuta i zbog pouzdanosti Washingtona. Za razliku od većine ostatka EU-a, njih ne brine hoće li se Donald Trump vratiti kao predsjednik SAD-a, već što će biti ako se ne vrati. Unatoč produbljivanju suradnje između američke i poljske vojske u pomoći Ukrajini, aktualno vodstvo Poljske i dalje je nepovjerljivo prema predsjedniku Joeu Bidenu, koji je u predizbornoj kampanji poljsku vladu nazvao "totalitarnom".

Dok Washington pozdravlja najave Poljske o povećanju izdvajanja za obranu, ima i dvojbe o tome hoće li Varšava doista to učiniti, ali i frustracije jer se Varšava okreće Južnoj Koreji za neke od najvećih kupnji oružja.

Veliki vojni 'šoping' u Južnoj Koreji

Poljska je proljetos potpisala ugovor vrijedan 23 milijarde zlota (4,9 milijardi eura) za 250 američkih tenkova Abrams. Njezino je zrakoplovstvo opremljeno američkim lovcima F-16, a Varšava je 2020. potpisala ugovor vrijedan 4,6 milijardi dolara za 32 lovca F-35. No fokus nedavne vojne potrošnje premješten je u Južnu Koreju s kojom je Poljska potpisala niz ugovora o kupnji tenkova, zrakoplova i drugog oružja. Do sada je Poljska naručila oružje u vrijednosti od 10 do 12 milijardi dolara iz Koreje, rekao je Mariusz Cielma, urednik i analitičar Nowa Technika Wojskowa, web stranice za analizu vojne tehnologije.

Poslovi uključuju 180 tenkova K2 Black Panther, 200 haubica K9 Thunder, 48 lakih jurišnih zrakoplova FA-50 i 218 raketnih bacača K239 Chunmoo. A to je samo rabljena oprema. Poljski apetiti za novim oružjem još su veći. Očekuje se da će Korejci isporučiti Poljacima ukupno 1000 tenkova K2 i 600 haubica K9 do sredine do kraja ove dekade.

''Nijedna zapadna zemlja ne želi toliko i tako brzo povećati svoju vojsku. Tko god da dobije poljske poslove s oružjem, čekaju ga desetljeća beneficija jer morate održavati i popravljati opremu", rekao je Cielma.

'Spremni smo kupiti oružje i u EU-u, ali...'

Privlačnost Južne Koreje krije se u tome što je njihova vojna oprema općenito jeftinija od američke i europske, a može je proizvesti u kratkom roku. Te poljske kupnje posebno bodu u oko francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegovu ideju o "strateškoj autonomiji" u kojoj on zamišlja Europu koja se može braniti domaćim (najvjerojatnije francuskim) oružjem, piše Politico.

No poljski čelnici ne kriju da je europski pritisak na njih zbog kontroverznih reformi pravosuđa i drugih pitanja također igrao ulogu u donošenju odluko o odlasku u šoping u Seul.

"Spremni smo kupiti oružje u drugim zemljama EU-a, ali one moraju zaustaviti svoj rat protiv Poljske", izjavio je ranije ovog mjeseca predsjednik PiS-a Jarosław Kaczyński. "Spremni smo dijeliti poslove i novac, ali ne ako nam se govori da u Poljskoj nema vladavine prava", dodao je.

Varšava je naručila talijanske helikoptere Leonardo za osam milijardi zlota, ali ugovor predviđa da se helikopteri izrađuju u Poljskoj.

Što se krije iza silne potrošnje na oružje?

Iako nitko ne dovodi u pitanje ambicioznost poljske potrošnje, neki se pitaju o izvedivosti i političkim motivima koji ga pokreću. Do 2035. zemlja namjerava potrošiti 524 milijarde zlota na vojsku.

"Dobro, trebaju nam tenkovi i haubice, ali treba li ih toliko sa strateškog i operativnog stajališta? Nije jasno zašto je ministarstvo iznenada objavilo sve te dogovore", rekao je umirovljeni vojni general Stanisław Koziej, bivši šef Ureda za nacionalnu sigurnost Poljske, predsjedničkog ureda.

S obzirom na važnost sigurnosti za poljsko biračko tijelo, mnogi sumnjaju da PiS ulaže u vojsku imajući na umu nacionalne izbore sljedeće godine, budući da stranka gubi na snazi ​​u anketama. Ako dođe do promjene vlade, novi će kabinet morati suočiti se s teškim pitanjima o sposobnosti Poljske da financira tako enormnu vojnu ekspanziju, smatra Koziej.

Njemačka vidi interes u vojnom jačanju Poljske

Poljsko gospodarstvo posljednjih je godina bilo snažno, ali razina planirane vojne potrošnje je bez presedana i sigurno će opteretiti državni proračun.

"Mora postojati ravnoteža između vojne potrošnje i ukupnog gospodarskog razvoja zemlje. Kakvi god da su planovi, bolje da prođu kroz analizu kakvi će biti strateški uvjeti sigurnosti Poljske nakon rata u Ukrajini", rekao je Koziej.

Čini se da Njemačka, u međuvremenu, pozdravlja vojno jačanje Poljske unatoč teškim bilateralnim odnosima dviju zemalja i problematičnoj povijesti između njih. Berlin smatra Poljsku tamponom koji je odvaja od ruske sfere utjecaja. Što Poljska bude imala više tenkova i vojnika, Njemačka će biti sigurnija.

"Imam dojam da Nijemci vide novu viseću ležaljku", rekao je Gressel, sarkastično govoreći o reputaciji Berlina da opušteno leži i gleda kako saveznici, posebice SAD, obavljaju težak obrambeni posao.