Ukrajinski predsjednik Voldomir Zelenski jasno je danas rekao da je članstvo Ukrajine u NATO-u garancija sigurnosti države, piše BBC.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i službena Moskva već mjesecima traže od zapadnih država da obećaju da Ukrajina neće ući u NATO. No, na pitanje jesu li spremni odustati od svoje ambicije pridruživanju zapadnom vojno-političkom savezu, Zelenski je odgovorio:

"Nije to 'ukrajinska' ambicija. Izgubili smo 15 tisuća ljudi. To nije ambicija, to je naš život", kazao je ukrajinski predsjednik. "Nije tu stvar u NATO-u, nego u budućnosti ljudi. Pitanje NATO-a nije pitanje našeg članstva. Ako govorimo o NATO-u, EU, privremeno okupiranim teritorijima - onda govorimo o našoj nezavisnosti. To je to. Odlučili smo što želimo i što ćemo raditi u budućnosti", emotivno je izgovorio Zelenski.

'Neke europske države igraju zajedno s Rusijom...'

No, priznao je da će put ulaska u NATO i EU za Ukrajinu biti dugačak. "Za mene kao predsjednika je najvažnija stvar da na tome putu ne izgubim svoju državu. NATO je garancija sigurnosti. Pa kako bi mi mogli izabrati neki drugi put? Za nas je to garancija da nećemo izgubiti svoju nezavisnost", rekao je Zelenski.

Smatra i da nije samo ruska namjera držati Ukrajinu izvan NATO-a, već i nekih europskih država. "Ne možemo zatvoriti oči i reći da nas samo Rusija ne želi tamo. To nije istina", kazao je ukrajinski predsjednik. Odbacio je mogućnost održavanja nacionalnog referenduma o članstvu u NATO-u te dodao da je želja za priključivanjem tom savezu već upisana u Ustav.

Zelenski je optužio Rusiju da je razbuktala posljednju krizu oko članstva u NATO-u samo da bi imala "opravdanje za dolazak na granicu" kako bi "navodno zaštitila svoj suverenitet".

Za kraj je rekao kako "neke europske države igraju zajedno s Rusijom, što je pogrešno".