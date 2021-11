I DA HOĆE, NE MOGU / Nova češka vlada kaže da neće uvesti euro, no postoji jedna kvaka

'Naše je dugogodišnje stajalište da bismo euro trebali uvesti samo kada to bude povoljno za Češku, što do sada nije bio slučaj', rekao je budući ministar financija; no sve i da žeče, u ovom trenu ne mogu jer im je dug dvostruko veći no što je pripisano