Gotovo svakodnevno smo svjedoci vijesti o velikim - ili nešto manjim - cyber napadima hakera, u kojima su ukradeni podaci velikih kompanija i milijuna korisnika. Već je postalo "normalno" da se osobni podaci ljudi širom svijeta mogu kupiti na "Mračnom internetu" (Dark Web).

Također, često se zaboravlja da su naši podaci iz svih sfera života danas digitalni, a to uključuje i podatke o našem zdravlju, kao i terapijama i lijekovima koje koristimo.

I naš DNK je samo računalna datoteka

Poznata američka biomedicinska tvrtka, "23 and Me" pretrpjela je prije par tjedana veliki hakerski napad. Iako su isprva iz kompanije objavili da "su podaci korisnika sigurni", ispostavilo se da nije tako. Naime, na najvećem hakerskom forumu na "Mračnom internetu", "Breach Forums", ponuđeni su na prodaju podaci najmanje 4.2 milijuna korisnika usluga "23 and Me".

Inače, ova biomedicinska kompanija se bavi i analizom DNK svojih klijenata na osnovu koje može ponuditi "deep ancestry" - pronalaženje predaka ljudi, i to nekoliko stoljeća unatrag. Sličan cyber napad dogodio se i 2021. u Cincinnatiju, Ohio, SAD. Hakeri su tada ukrali podatke o DNK preko dva milijuna ljudi, iz privatnog medicinskog centra "DNA Diagnostics Center" (DDC).

Da se "nešto čudno" događa s podacima o DNK stotina milijuna ljudi, potvrdio je i ruski predsjednik Vladimir Putin, i to još 2017. godine.

"Godinama strane tvrtke i strani agenti provode aktivnosti masovnog prikupljanja DNK građana diljem Ruske Federacije", naveo je tada u svom obraćanju Putin.

Do danas iz Kremlja nije objavljeno kako je ovaj program uopće mogao biti izveden bez znanja ruskih sigurnosnih službi, te koji je pravi cilj ovakvog prikupljanja DNK podataka gotovo cijele nacije.