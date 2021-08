Petomjesečna istraga pokazala je da je guverner države New York, Andrew Cuomo, seksualno zlostavljao više žena i time ne samo prekršio savezni i državni zakon već i stvorio "ozračje straha" u svom uredu, objavilo je u utorak državno odvjetništvo, no on sve optužbe odbacuje.

Cuomo je, kako je pokazala istraga, bez pristanka grlio, pipao, ljubio i davao neprimjerene izjave ženama, njih 11 od kojih su većina vrlo mlade, rekla je državna odvjetnica Letitia James.

Ured tog demokratskog guvernera pretvorio se u "toksično radno mjesto", u mjesto uzastopnog zlostavljanja.

Izbjeći će kaznenu optužnicu

Izvješće o istrazi na 168 stranica bi moglo zadati fatalni udarac političkoj budućnosti Cuoma i otežati rad njegove administracije, iako se radi o građanskoj prirodi istrage koja neće direktno uroditi podizanjem kaznene optužnice.

Istraga je, tvrdi James, također demokratkinja, pokazala "uznemirujući obrazac ponašanja 63-godišnjeg guvernera", ističući da je "tih 11 žena bilo u neprijateljskom i toksičnom okruženju".

Carl Heastie, predsjednik njujorške skupštine u kojoj većinu čine demokrati, odobrio je istragu za opoziv.

Istražitelji su razgovarali sa 179 ljudi, uključujući žrtve te sadašnje i bivše članove skupštine.

Cuomo odbacije sve optužbe na svoj račun.

"Nikoga nikada nisam neprimjereno dirao. Ja to nisam i nikada to nisam bio", rekao je Cuomo.