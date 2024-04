Njemačka bi se uskoro mogla suočiti s drastičnim manjkom IT stručnjaka. Do 2040. moglo bi nedostajati oko 663.000 informatičkih stručnjaka, piše Fenix magazin.

Podaci su rezultat dogogodišnjeg istraživanja digitalne udruge Bitkom prema čijem izračunu trenutno nedostaje 149.000 stručnjaka iz tog područja, prenijela je Njemačka novinska agencija (dpa).

Pozivaju na mjere

Očekuje se da će do 2040. trebati popuniti 1,92 milijuna radnih mjesta zbog sve veće potrebe za programerima, sistem administratorima i ostalim IT stručnjacima. Sada je na tržištu 1,26 milijuna kvalificiranih radnika.

Bitkom stoga poziva na uvođenje mjera poput većeg broja sati informatike u njemačkim školama. Žele veći interes za IT u ženskoj populaciji i mjere koje bi zaustavile odustajanje od studija računarstva.

Uz to, dodatna protumjera je zadržati starije zaposlenike iznad dobi za umirovljenje.

Već sada ima tisuće nepopunjenih mjesta

"Nedostatak IT stručnjaka, koji se godinama pogoršava, pogađa cijelu zemlju i usporava prijeko potrebnu digitalizaciju. Sve veći jaz u IT vještinama znači gubitak konkurentnosti, dodane vrijednosti, rasta i prosperiteta", rekao je predsjednik Bitcoma Ralf Wintergerst. Naveo je da postoji tisuće nepopunjenih IT radnih mjesta u administraciji, školama i znanstvenim institucijama.

"Bez IT stručnjaka, Njemačka gubi svoju digitalnu budućnost", rekao je Wintergerst, kako navodi Fenix.

