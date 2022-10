Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier upozorio je građane Njemačke, tijekom obraćanja naciji u petak, na teško razdoblje koje dolazi ustvrdivši da se zemlja suočava s najtežim vremenima od njezina ujedinjenja.

''Pred nama su teške, opore godine'', rekao je predsjednik Steinmeier u svom govoru o stanju nacije. On je rekao kako se zemlja nalazi u ''najtežoj krizi od ujedinjenja“.

''Do sada smo uživali vjetar u leđa. Sada nas čeka vjetar u prsa“, rekao je Steinmeier.

'Putin pokušava razjediniti Europu'

Njemački predsjednik je rekao kako početak ruske agresije na Ukrajinu označava novu eru u međunarodnim odnosima.

''Žalosna istina glasi: svijet je na putu prema fazi sukoba“, rekao je Steinmeier i u tom kontekstu spomenuo i ambicije Kine koje će, zajedno s ruskom agresijom na Ukrajinu, ''oblikovati međunarodne odnose''.

On je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu predbacio imperijalističku opsjednutost i rekao kako se Njemačka mora oprostiti od dosadašnjeg odnosa prema Rusiji.

''Mi smo igrali po pravilima igre, ali Putin je jednostavno prevrnuo šahovsku ploču. Njemačka se mora oprostiti od starog načina razmišljanja i nadanja“, rekao je Steinmeier. ''Putin pokušava razjediniti Europu i taj otrov želi unijeti i u Njemačku'', ocijenio je Steinmeier.

Poručio Nijemcima da budu spremni na odricanja

Njemački predsjednik je rekao kako svi građani Njemačke moraju biti spremni na odricanja, a mnogi to već sad osjećaju na svojoj koži. On je naglasio kako u ušima mnogih, koji već i sada teško sastavljaju kraj s krajem, zvuči kao poruga poziv na odricanja te je stoga pozvao državu da uskoči i pomogne onima kojima je to potrebno.

No Steinmeier je istodobno ukazao i na „otpornost“ Nijemaca i izrazio uvjerenost da će Njemačka prebroditi i ovu krizu.

''Mi se moramo koncentrirati na ono što trenutna situacija nalaže. I tada ne moramo bespomoćno i sa strahom gledati prema vremenima koja su pred nama'', rekao je njemački predsjednik u obraćanju o stanju nacije.