Njemačka pobrojava bunkere, Švedska dijeli brošure: 'Spremite se za rat!

Njemačka izrađuje popis bunkera koji bi mogli pružiti hitna skloništa za civile, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova, donosi britanski The Guardian.

Popis bi uključivao podzemne željezničke postaje i parkirališta, kao i državne zgrade i privatne posjede, rekao je glasnogovornik ministarstva. Plan je sastaviti digitalni imenik bunkera i hitnih skloništa kako bi ih ljudi mogli brzo pronaći s pomoću planirane telefonske aplikacije. Ljudi bi također bili potaknuti da stvore zaštitna skloništa u svojim domovima prenamjenom podruma i garaža, rekao je glasnogovornik na brifingu za novinare.

Odbio je dati vremenski okvir, rekavši da je riječ o velikom projektu koji će potrajati. Inače, Njemačka na 84 milijuna stanovnika ima 579 bunkera, uglavnom iz Drugog svjetskog rata i hladnoratovske ere, koji mogu pružiti utočište za 480.000 ljudi. Ranije su imali 2000 bunkera više.

Od ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022., raste zabrinutost oko potencijala Moskve da cilja na druge članice NATO-a. U listopadu su šefovi njemačkih obavještajnih službi upozorili da će Rusija vjerojatno biti sposobna pokrenuti napad na vojni savez do 2030. godine. Njemački dužnosnici kažu da zemlja već doživljava nagli porast ruskih špijunskih i sabotažnih aktivnosti.

Brošura u slučaju rata

Paralelno je i Švedska objavila brošuru za "sve građane u slučaju krize ili rata" koju će dobiti svako kućanstvo. U naslovu brošure navode da "žive u nesigurnim vremenima".

"Na našem dijelu svijeta trenutačno se vode oružani sukobi. Terorizam, cyber napadi i kampanje dezinformacija koriste se kako bi nas potkopali i utjecali na nas. Kako bismo se oduprli tim prijetnjama, moramo biti ujedinjeni. Ako Švedska bude napadnuta, svi moramo učiniti svoj dio kako bismo obranili švedsku neovisnost – i našu demokraciju", objavili su na početku brošure koja daje upute kako se pripremiti i djelovati u slučaju krize ili rata.

"Vi ste dio švedske ukupne pripravnosti za izvanredne situacije. Razine vojne prijetnje rastu. Moramo biti pripremljeni za najgori scenarij – oružani napad na Švedsku. Rat je konačna prijetnja našoj slobodi. Kada se vojna sila koristi kako bi preuzela vlast nad nama, naše pravo na slobodan i neovisan život je ugroženo", napisali su.

Nastavili su nikada ne smiju uzimati svoju slobodu zdravo za gotovo. "Naša hrabrost i volja da obranimo naše otvoreno društvo su ključni, iako to može zahtijevati da napravimo određene žrtve. Zajedno činimo Švedsku jačom. Tijekom vremena krize ili rata, svi moramo doprinositi otpornosti Švedske", napisali su.

Ako dođe do ozbiljnog incidenta, naveli su, pomoć se mora prvenstveno usmjeriti na one kojima je najpotrebnija. "To znači da većina od nas mora biti u mogućnosti samostalno se nositi s situacijom barem tjedan dana. Evo nekoliko primjera kako se možete uključiti u našu kolektivnu pripravnost: Pridružite se volonterskoj obrambenoj organizaciji koja ima specifične zadatke unutar okvira švedskog sustava potpune obrane; Također postoje druge neprofitne organizacije i vjerske zajednice koje igraju važnu ulogu; Završite tečaj hitne CPR (kardio-pulmonalne reanimacije); Donirajte krv ako možete; Razgovarajte s drugim ljudima u vašoj lokalnoj zajednici o tome kako ojačati vašu kolektivnu pripravnost – na primjer, s susjedima u vašoj stambenoj zgradi ili naselju", dali su upute.

Uz detalje o tome da je Švedska dio NATO-a i što to znači, naveli su i upute što će se dogoditi u slučaju rata ili ako se pojavi prijetnja ratom.

Ujediniti se protiv agresora

"Švedska vlada može proglasiti povećanu pripravnost kako bi poboljšala sposobnost zemlje da se brani. Povećana pripravnost zahtijeva da se ujedinimo protiv agresora, uz osiguranje da ključne usluge i funkcije ostanu neprekinute. Ako dođe do takvog događaja, možda ćete biti pozvani da služite u različitim kapacitetima.Objave o povećanoj pripravnosti bit će emitirane putem različitih kanala, uključujući radio, televiziju i teletekst. Hitni alarm može se također koristiti za signaliziranje najviše razine pripravnosti. Hitni alarm signalizira da je Švedska u ratnom stanju ili neposredno prijeti oružani sukob. Cijeli sustav potpune obrane mora biti odmah mobiliziran, a svi se moraju pripremiti za rat. Cijela zemlja ulazi u najviši stupanj pripravnosti", stoji u brošuri.

Naveli su i kakva je obveza obrane i da se to odnosi na one koji su navršili 16 godina do 70 godina. Obavezni ste služiti u slučaju rata ili prijetnje ratom. Obveza potpune obrane odnosi se na sve švedske državljane koji žive u Švedskoj ili u inozemstvu. Obveza potpune obrane također se odnosi na strane državljane koji borave u Švedskoj. Obveza potpune obrane sastoji se od: Vojne ili civilne obrane. Tijekom povećane pripravnosti, morate odmah otići na mjesto koje vam je dodijeljeno u vašem ratnom rasporedu. Ako švedska vlada aktivira opću nacionalnu službu, morate ostati na svom radnom mjestu ili obaviti druge zadatke u podršci sustavu švedske potpune obrane", stoji u brošuri.

