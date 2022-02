Njemačka se zbog ukrajinske krize ne bi trebala suočiti s nestašicom plina, rekao je u srijedu ministar gospodarstva Robert Habeck.

"Njemačka vlade je poduzela korake kako ne bi došlo do poteškoća u opskrbi plinom", rekao je ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk. On je istodobno upozorio da bi zbog "nestabilne vanjskopolitičke situacije" u sljedećim danima moglo iznova doći do poskupljenja energenata, čije se cijene već sad nalaze na rekordnoj razini. "To se može brzo smiriti jer je zima polako iza nas" , dodao je Habeck.

On je ustvrdio da će cijene plina i dalje ostati na visokoj razini, kao što je to bio slučaj i prije eskalacije u Ukrajini, ali je zaključio kako su te cijene "na razini koja je podnošljiva". Ministar je najavio neke mjere kojima bi se rasteretilo potrošače. "Kada je u pitanju kratkoročni porast cijena energenata i opterećenje za privatne i poslovne potrošače tu smo planirali neke olakšice", rekao je Habeck.

Kako će Njemačka pomoći gospodarstvu u građanima?

Tako bi od ljeta trebao biti ukinut namet u sklopu Zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je trenutno sastavni dio cijene električne energije. Planirana je i jednokratna financijska pomoć socijalno ugroženima za subvenciju godišnjeg obračuna energenata, za koji se ove godine očekuje da će biti viši nego inače.

Tijekom dana će koalicijska vlada raspravljati o daljnjim mjerama ublažavanja financijskog tereta s kojima se građani suočavaju zbog poskupljenja energenata. Kao jedna od mogućih mjera navode se i porezne olakšice za one koji putuju na posao.

Njemačka vlada je kao reakciju na rusko priznanje separatističkih područja u Ukrajini u utorak zaustavila izdavanje dozvole za plinovod Sjeverni tok II, kojim su dodatne količine plina iz Rusije trebale biti transportirane u Njemačku, koja trenutno 55 posto svojih potreba za zemnim plinom pokriva uvozom iz Rusije.