Malo je vjerojatno da će Sjedinjene Države, a kamoli svijet, moći u potpunosti eliminirati koronavirus koji uzrokuje covid-19. No, doći će dan kada više neće biti pandemije, kada slučajevi više neće izmicati kontroli, a bolnice neće biti izložene velikom riziku od pretrpanosti pacijentima. Mnogi stručnjaci predviđaju da će širenje koronavirusa izgledati i doimati se poput sezonske gripe, piše CNN.

Manje je jasno kako i kada će se to dogoditi. "Ne postoji čak ni mjerenje koje bi moglo reći da je nešto epidemija ili pandemija. Sve je to u očima promatrača - i to je dio problema", rekao je za CNN dr. Arnold Monto, profesor epidemiologije na Sveučilištu Michigan i vršitelj dužnosti predsjednika Savjetodavnog odbora za cjepiva i srodne biološke proizvode američke Uprave za hranu i lijekove.

"Dakle, sve se ovo ne temelji na pravilima. Obično se temelji na onome što morate učiniti da kontrolirate izbijanje", rekao je Monto. "Ono što je ovdje toliko drugačije je da su naša cjepiva mnogo učinkovitija od onoga što obično vidimo." Dobra je vijest, prema Montou, moć cjepiva. Loše vijesti dolaze snagom virusa da se mijenja i razvija.

Nitko ne može predvidjeti kako bi budućnost covida-19 mogla izgledati, a pojava varijanti koronavirusa, poput delte, pomaknula je putanju, rekao je.

"S promjenom u obrascima prijenosa, kako su se pojavile varijante - ja to zovem paradom varijanti - sada vidimo mnogo opsežniji prijenos i puno ujednačenije širenje na globalnoj razini. To otežava proglašenje kraja pandemije", rekao je Monto. "Zato što se cijeli obrazac širenja promijenio, a možda još uvijek postoje džepovi koji stvarno nisu prošli kroz valove kroz koje je prošao ostatak svijeta."

Sezonski obrazac?

Monto i drugi čelnici javnog zdravstva predviđaju da bi svijet u budućnosti mogao pratiti širenje SARS-CoV-2, koronavirusa koji uzrokuje covid-19, na sličan načinu na koji se prati sezonska gripa.

"Nemamo pojma hoćemo li vidjeti takav sezonski obrazac sa SARS-CoV-2, ali nas to podsjeća da se većina naših respiratornih virusa počinje ponašati kao sezonski događaji", rekao je Monto. "Postoji presedan za vrlo sezonski obrazac za neke od koronavirusa koji su zarazili ljude", dodao je. "Da li se SARS-CoV-2 počinje tako ponašati, ne znamo, ali nam barem daje jedan scenarij da bi se mogao tako ponašati." Kako je Monto rekao, moramo "čekati i gledati i zadržati dah" da bismo otkrili kako bi mogla izgledati endemska faza koronavirusa.

Endemija znači da bolest ima stalnu prisutnost u populaciji, ali ne utječe na alarmantno velik broj ljudi kao što se obično vidi u pandemiji. Čak i početkom 2020., dok je pandemija jačala, dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije predvidjeli su da bi novi koronavirus "mogao postati još jedan endemski virus u našim zajednicama" i da nikada neće nestati.

"Kada razmišljate o pandemijama, vi ste u fazi pandemije, a zatim imate fazu usporavanja, zatim imate kontrolnu fazu, a onda se nadamo da će doći do eliminacije, a možda i iskorjenjivanja", rekao je na saslušanju u četvrtak dr. Anthony Fauci, direktor National Institut za alergije i zarazne bolesti.

Koliko dugo će trajati prijelaz?

Za prijelaz iz pandemije u endemiju, nacija mora izgraditi imunitet na koronavirus, što znači da se puno više ljudi mora cijepiti, rekao je za CNN dr. Philip Landrigan, pedijatar i epidemiolog s Boston Collegea. S obzirom da neki Amerikanci još uvijek odbijaju cijepljenje protiv covida-19 i neki odbijaju nositi maske, prijelaz bi mogao potrajati duže vremena. Trenutno je oko 58% ukupne populacije SAD-a u potpunosti cijepljeno protiv bolesti Covid-19.

Za kontrolu širenja, primjerice, virusa ospica u populaciji SAD-a, "morali smo podići stopu imuniteta iznad 95%, a čak smo i tada imali sporadične epidemije. Te se epidemije obično događaju kada imate grupu ljudi na određenom mjestu koji nisu imunizirani i odjednom dođe do unosa virusa jer je putnik došao s virusom - i bum, imate 20 slučajeva ospica u nekom gradu", rekao je Landrigan. "Ali to nije epidemija. To je izbijanje u pozadini gdje gotovo da nema slučajeva ili raštrkanih endemičnih slučajeva." Za sada, CDC kaže da ima još puno posla da bi se širenje virusa stavilo pod kontrolu.

"Znamo da se još puno toga mora učiniti kako bi se zaustavilo širenje covida-19 i zaustavila pandemija. Još uvijek bilježimo previše novih slučajeva, hospitalizacija i smrtnih slučajeva. Dnevni prosjek slučajeva je preko 70.000 dnevno s više više od 1000 smrtnih slučajeva. Zbog toga potičemo sve starije od 5 godina da se cijepe kako bismo ih zaštitili od covida-19", napisala je glasnogovornica CDC-a Kristen Nordlund u e-poruci CNN-u prošlog tjedna.

"Dok se veselimo jeseni i zimi, važno je nastaviti prakticirati preventivne mjere za koje znamo da djeluju - cijepljenje, nošenje maske u javnosti, u zatvorenom prostoru, ostanak kod kuće kada ste bolesni i često pranje ruku."

CDC preporučuje da se gotovo svi stariji od 6 mjeseci trebaju cijepiti protiv gripe svake godine. No, tijekom sezone gripe 2019.-2020., samo oko polovica tih ljudi - 51,8% - se cijepila, prema CDC-u. Agencija procjenjuje da je gripa uzrokovala oko 12.000 do 52.000 smrtnih slučajeva svake godine između 2010. i 2020. godine. Za usporedbu, koronavirus je do sada u Sjedinjenim Državama ubio više od 750.000 ljudi.

Bitka protiv koronavirusa svake godine mogla bi izgledati vrlo slično godišnjoj borbi protiv gripe. "Puno smo razmišljali o tome kako izgleda endemska faza i podacima koje trebamo prikupiti tijekom te faze. Naravno, upravo sada prikupljamo podatke o slučajevima, hospitalizacijama, smrtima", rekla je dr. Rochelle Walensky, ravnateljica Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. "Pitanje je: koji će biti naši najbolji pokazatelji u budućnosti? I vjerojatno modeliranje na temelju gripe."

Izgledna slika budućnosti

CDC surađuje sa zdravstvenim odjelima, laboratorijima, bolnicama i pružateljima zdravstvenih usluga kako bi pratio dijagnosticirane slučajeve gripe, utvrdio koji virusi gripe kruže i izmjerio utjecaj koji ti virusi imaju na hospitalizacije i smrti. Jedna od ideja je da bi se kada koronavirus postane endemski sličan sustav praćenja mogao koristiti za praćenje patogena.

"Mogli bismo se nositi sa slučajevima kao što radimo sa sezonskom gripom - gdje možemo reći da znamo da ćemo vidjeti brojne slučajeve u zimskoj sezoni i da možemo imati pravo osoblje, možemo imati spremne prave zalihe i biti spremni nositi se s tim, za razliku od naleta s kojima se ovdje suočavamo", rekao je za CNN dr. Stephen Parodi, nacionalni čelnik zaraznih bolesti za Kaiser Permanente.

"Još uvijek telefoniram i razgovaram o tome koliki je naš kapacitet kreveta na odjelu za intenzivnu njegu? Koji su naši lanci opskrbe koji su nam potrebni za pružanje skrbi pacijentima? Imamo li dovoljno lijekova? Imamo li dovoljno monoklonskih antitijela?" rekao je Parodi. "Imamo još puno posla da bismo stigli tamo gdje želimo biti, i mislim da ćemo ovu tranziciju vidjeti tijekom 2022. Ali u nekim krajevima, gdje postoji manji imunitet, to će biti duže.""

Čak je i gripa nepredvidiva, a liječnici su tijekom godina zabilježili puno slučajeva gripe."Znamo da će biti slučajeva", rekao je Monto. "S gripom smo već imali iskustva s pandemijama gripe. Dakle, znamo kako se obično ponašaju. Ovo je situacija koja se razvija s potpuno novim patogenom."