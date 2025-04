Halucinogeni čaj za put do ozdravljenja duše: Ovo su iskustva 'preporođenih' Hrvata

Ayahuasca ceremonije, iako su ilegalne, organiziraju se diljem svijeta. Riječ je o jednom od najjačih halucinogena na svijetu. Iako brojni svjedoci pričaju da im je putovanje promijenilo život, ayahuasca je uzela i svoje žrtve. Protuzakonito je koristiti, prodavati, distribuirati ili proizvoditi ayahuascu u većini svijeta, ali u Južnoj Americi zagovornici smatraju ayahuascu lijekom za um, tijelo i duh. Osim što je ayahuasca protuzakonita, opasna je za život. Prema istraživanju znanstvenika, brojni sudionici imali su nuspojave tjednima i mjesecima nakon konzumacije. Više o opasnostima čitajte OVDJE.

"Ayahuasca me provela svemirom i uvela u svaku mikrostanicu mog tijela. U jednoj noći sam od nevjernika postao vjernik", prisjeća se Mane (32) ceremonije koja mu je promijenila život. Manu je dijagnosicirana Parkinsonova bolest prije tri godine. Lijeka nema, a bolest brzo napreduje. Teško miče lijevu stranu tijela, ima tremor, često osjeća slabost. Na ceremoniju je otišao na nagovor prijatelja. Ayahuasca Manu nije izliječila tijelo, ali je pomogla psihički.

"Naučio sam kako se nositi s tim. Kako se nositi sa svijetom", objašnjava i dodaje kako mu je to iskustvo promijenilo život.

Ayahuasca, halucinogeni napitak kojeg domorodci Srednje i Južne Amerike, poglavito Perua, koriste u svrhu doživljavanja spiritualnih iskustava u kojima se povezuju s vlastitom dušom, pronašao je put u europske zemlje. Uzimanje ayahuasce nije nimalo bezopasno, a nije ni legalno.

Šaman odnosno curandero, priprema napitak natapanjem i prokuhavanjem biljaka Banisteriopsis caapi i Psychotria viridis dok ne dobije tekućinu visoke koncentracije aktivnih tvari potrebnih za ritual ili ceremoniju kako je nazivaju. Psihoaktivna tvar iz napitka ima halucinogena svojstva koja dovodi čovjeka do promijenjenog stanja svijesti, a osim euforije može uključivati euforiju i izvantjelesna iskustva.

Nekada su ljudi odlazili do Perua kako bi prošli "nezaboravno iskustvo", ali ayahuasca iskustvo može se pronaći i puno bliže.

Treba imati namjeru, a ne se 'drogirati'

Trajanje i proces ceremonije ovisi od šamana do šamana, a Mane je imao iskustvo koje je trajalo od petka do nedjelje.

"U petak kreće upoznavanje, meditacija i uvid u cijeli proces. Od ljudi se traži da imaju namjeru zašto su došli kako ritual ne bi postao puko drogiranje. Ljudi uglavnom žele popraviti život, odnos sa obitelji, sami sa sobom. Sama namjera se iskristalizira kroz meditaciju. Navečer se uzima ayahuasca. Iskustvo traje četiri do pet sati. Po noći svi leže u svojim krevetima u velikoj prostoriji. Svatko na svoj način prolazi svoje iskustvo. U subotu ujutro se pije San Pedro, gdje se na prirodan način sekretira serotonin", opisuje Mane.

"Ayahuasca je majka, a San Pedro je otac. Majka kroz noć otvara, kroz nju dobivate nove spoznaje, a zatim cijeli dan koristite San Pedro da s ljubavlju prihvatite nove spoznaje. Cijeli dan pričate o svojim iskustvima i družite se s ljudima, kako je što prošlo i integrirate to psihodelično iskustvo u stvarni svijet. Ako ste po noći imali nekakve vizije o zmajevima, kroz dan razmišljate kako ćete to transformirati u strahove za pitanje o povišicu, strahove da kažete što želite u ovom svijetu", kaže. Najbitniji je šaman kojem je cilj što kvalitetnije uvesti sudionika u iskustvo.

"Prvi put kad sam slušao šamana, koji te navodi na put, ništa ga nisam razumio, tek kroz noć sam shvatio o čemu je pričao. Bilo je lakše jer smo imali smjernice. Ljudima zna biti teško, ali zato su tu pomagači koji pričaju s ljudima cijelu noć", dodaje. Mane se prisjetio svog prvog procesa. Nakon što je uzeo u ayahuascu, legao je u krevet. Reakcije ljudi mogu biti svakakve, od trešnje, smijeha, plesa, a ponekad se dogodi i veoma intenzivno iskustvo deranja ili histeričnog smijeha što se upravo njemu dogodilo. Njegovo prvo iskustvo bilo je jako intenzivno. Toliko se histerično smijao da su ga na kraju morali izbaciti iz sobe da ne ometa druge.

"Ljudi znaju i plakati i povraćati, ali to je samo izbacivanje štetnih stvari iz tijela, tjelesno i psihološko čišćenje", objašnjava. Što se tiče samih vizija, one su individualne, ali Mane kaže da mu prvi put vizija pokazala kako je živjeti bez vjere, a zatim divotu življenja u vjeri.

'Shvatio sam da cijeli ovaj svijet ima smisla'

"U svijetu bez vjere sami smo na Zemlji, bez nekog razloga i prevelikog smisla u svemu što radimo dok u životu s vjerom je sve moguće jer jednostavno vjerujemo da je tako. Našao sam nadu i vjeru u bolju budućnost, u sebe, u druge ljude u naše sve vrline i mane. Došao sam do spoznaje da cijeli ovaj naš svijet ima smisla", kaže. Osim što ga je ayahuasca provela svemirom, uvela ga je u vlastito tijelo, što je i logično, smatra, jer ima Parkinsonovu.

"Vidio sam sebe u svemiru i spoznao koliko smo zapravo mali. Vidio sam da smo svi duše u beskrajnom svemiru koje se manifestiraju u ova tjelesna iskustva kroz ljude i proučavamo svijet i sebe kroz naša individualna iskustva. Svi smo izabrali svoj put da iskusimo život na ovakav način. Ja iz nekog razloga prolazim put bolesti i kroz potragu za ozdravljenjem pronašao sam predivne spoznaje o ljubavi, razumijevanju, zahvalnosti...Život se treba iskusiti na milijune načina", objašnjava. Mane ne samo da je prihvatio svoje stanje već je popravio odnose s obitelji, na poslu i s partnericom s kojom ima bebu od sedam mjeseci. Njegova partnerica također je jednom prošla ceremoniju.

"Mogu reći da je naš odnos sada savršen", kaže i dodaje da je normalno da imaju nekih razmirica, kao i svi drugi parovi, ali njihov odnos je na nekoj novoj razini i za to je zaslužna ayahuasca. Ljudi se u ta tri dana ceremonije povežu na dubljoj razini.

"Kroz crkvu to nisam dobio, a sada u vjeri pronalazim odgovore", objasnio je.

"Većina ljudi i krene na to putovanje kad ne vide drugi izlaz", rekao je Mane i objasnio da ljudi traže alternativna rješenja kad se "nađu pred zidom".

'Nismo svi spremni upoznati sve istine o sebi'

Mane je na ceremoniji bio pet puta kao sudionik, a još dva puta kao pomagač. S obzirom na to da se radi o ilegalnim supstancama, nije želio otkriti lokaciju ni ime šamana, ali je naglasio kako je izuzetno bitno da osoba koja vodi ceremoniju zna što radi. Iako se ayahuasca ne preporučuje osobama koje su na antidepresivima ili u teškom psihičkom stanju, Manovo zdravstveno stanje nije predstavljalo prepreku za sudjelovanje u ceremoniji.

"Svi koje znam da su prošli kroz ceremoniju izašli su sretniji, zadovoljniji, ispunjeniji. Nikome se ništa loše nije desilo", dodaje. Svatko prolazi svoje vizije i svoj put. Ono što je najbitnije da se otkriva ono što je spremno otkriti se.

"Nismo svi spremni upoznati sve istine o sebi. Ja sam na raznim ayahuascama dobivao razne uvide, prvo o vjeri, zatim za nošenje sa samim životom, zatim za vezu, za posao… Svaki put sam dobio nove spoznaje. Različite dijelove svog života, na kojima sam u tom trenutku bio spreman raditi, na kojima mi je možda trebalo pomoći", kaže. Na pitanje planira li otići na novu ceremoniju, objašnjava da i šaman kaže da je poanta ceremonija primijeniti iskustvo na stvarni život i naučiti se nositi sa životom.

"Ceremonija je mjesto gdje se osvještavaju stvari, a zatim slijedi integracija u stvarni život koja je najbitnija, a to je da sve što ste tamo naučili primijenimo u stvarni život", dodaje. Ipak, priznaje da je teško neke stvari primijeniti u stvarni život pogotovo ako nema podršku bližnjih.

'Jutro nakon ceremonije progovorila sam španjolski'

Nina (39) je 2012. godine prvi puta čula za to.

"Doslovno je krv uzavrela. Ja ovo moram probati", bila joj je prva misao. Tjedan dana kasnije dobila je mail u kojem je pisalo da u našu blizinu dolaze šamani iz Perua.

"Otišla sam hrabro, spremna na smrt ega i sve moguće realizacije, a ono što sam dobila nakon te prve ceremonije je bilo sasvim nježno, mekano, a opet ekspandirajuće iskustvo", prisjeća se. Jutro nakon ceremonije, probudila sam se i progovorila španjolski. Do tada je njezino poznavanje jezika bilo na razini sapunica. Međutim, sada je mogla prepričati noćno iskustvo na španjolskom.

"Kao da se nešto aktiviralo", kaže. Nastavila je s ceremonijama, a uskoro je dobila mogućnost da i sama izučava za "šamanicu". Otputovala je u Iquitos, Peru.

"Ono što sam tamo doživjela nije baš bilo tako ugodno iskustvo. Imam osjećaj da je mjesto postalo turistička atrakcija za šamanizam. Izgubila se svetost, tradicija, posvećenost ljudima. Na ulicama se može vidjeti toliko izgubljenih lica, duša kako bauljaju. U nekim trenucima je bilo baš sablasno", rekla je.

Bila je na 200-tinjak ceremonija. Nina objašnjava da postoji tradicionalni šamanski pristup i tradicionalne ceremonije koje su prilagođene njihovoj kulturi i njihovom poimanju svijeta, ali ona je imala sreće jer je prije pet, šest godina naletjela na jednog čovjeka koji ima zapadnjački pristup.

"Nema perja, šuški i tih nekih tradicionalnih šamanskih elemenata nego je pristup jako znanstveni, psihološki", kaže i dodaje da u njega ima potpuno povjerenje jer servira napitak u milimetar, prilagođeno svakom pojedincu.

Ima i loših iskustava

"Razumije psihologiju čovjeka… Može se na sve gledati kroz energije, duhove, ali ipak smo mi ljudi sa zapada.", slikovito objašnjava Nina.

Što se tiče loših iskustava, Nina kaže da mogu biti zbog ljudi koji vode ceremoniju.

"Prema tradicionalnom pristupu sam prolaziš kroz integraciju i sam trebaš shvatiti što se tu dogodilo dok novi 'zapadni' pristup ima puno integracije tako da svakom lošem iskustvu, koje se moglo dogoditi tijekom noći, čovjek tijekom dana da kontekst. U miru se može integrirati i otići doma", kaže. Ayahuasca čovjeka vodi u njegovu podsvijest, u sve ono s čime se čovjek treba suočiti.

"U nekim trenucima može biti mračno, ali ako se tim trenucima prepustimo u povjerenju, ako si dozvolimo da kroz njih prođemo, vrlo brzo se transformiraju. Može doći povraćanja, što je zapravo kako Indijanci kažu 'getting well' (ozdravljenje). Možeš osjetiti kako ti to putuje kroz tijelo i kako kuha. Nije ti jasno, samo kuha, samo je mračno i odjednom ta mučnina izađe van i onda kreću lijepe misli, učenja, vodstva, onda kreće put prema gore, prema duhovnosti. Ne ide u našu prošlost nego u ekspanziju svijesti", opisuje. Iako Nina ima samo riječi hvale, na pitanje ima li ljudi koje je to iskustvo toliko negativno prebacilo da se nisu sami uspjeli vratiti u stvarnost:

"Naravno da ima, ali to ima najveće veze s ljudima koji drže prostor i nude li podršku i integraciju", objašnjava. Ako amigdala koja nam je u mozgu, dobije preveliku dozu, onda se može dogoditi da se toliko aktivira, da stvari s kojima se čovjek nije spreman suočiti budu stimulirane i krenu van. Tada se može desiti traumatično iskustvo, ali ako je osoba koja služi dovoljno stručna da procijeni kolika ti doza treba, onda se ne može dogoditi nešto strašno", kaže Nina.

Tko god se odluči otići na ceremoniju mora, naglašava Nina, iskreno porazgovarati sa šamanom i reći koje probleme ima. Tako će šaman i prilagoditi dozu. Nina nije šaman, ali je već 10 godina asistentica na ceremonijama.

Izuzetno je opasno samostalno se upuštati u to

"Šamani su ljudi koji dolaze iz te tradicije, a zapadnjaci mogu biti 'facilitatori' ceremonije. Ovi što sebe nazivaju šamanima su malo krivo shvatili", dodaje. Samu lokaciju ceremoniju nismo uspjeli doznati, osim da se se događaju diljem svijeta.

Ayahuasca se može naručiti s interneta, Nina je čula da ima ljudi koji je pripremaju sami, ali to je ekstremno opasno. Niti znaju dozu za sebe jer svaka osoba drugačije reagira, potrebna je drugačija količina. Omjeri te dvije biljke koje čine taj napitak su jako delikatna stvar.

"Kako dozirati medicinu je art i znanost u jednom", kaže. Nina se bavi ljudima. Ima obrt za savjetovanje i edukaciju radi s ljudima na njihovim emocija, procesuiranju životnih izazova i na aktivaciji pravih darova i povratku autentičnosti.

"Aya i San Pedro su biljke učiteljice. Ponekad je dovoljno popiti samo jednom jer one nam pokažu istinu, pokažu nam malo drugačiji pogled na stvarnost, pokažu nam tko smo zapravo. Nije ideja da postanemo ovisni o njima da bi bili u tom stanju nego nas uče kako da kroz svoj život dolazimo u to stanje veće povezanosti sa svojom istinom, većeg osjećaja blagostanja", kaže Nina. Same po sebi ni ne mogu stvoriti ovisnost jer ju je užasno neugodno popiti.

"Svaki sljedeći put je sve gadnija i gadnija. Nekad je potrebno uzeti nekoliko puta da se dublje traume otpuste. Ima ljudi koji plaču cijelu noć, a onda ujutro kažu: 'O bože, napokon sam slobodan od te svoje tuge'. To je kao svemirski brod koji nas nekad vodi u pakao, ali u nedjelju svi stignemo u raj", kaže Nina.

Poslali smo upit na Odjel za ovisnosti Vinogradske bolnice. Nikada nisu zaprimili slučaj osobe koja je bila pod utjecajem Ayahuasce. Policija nikada nije dobila dojavu o ceremoniji niti je nikada priveden netko povezan s tim šamanskim ritualom.

