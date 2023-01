Dok zapad razmišlja Ukrajinci ginu, poručio je u subotu savjetnik ukrajinskog predsjednika, a neki saveznici izravno su uprli prst u Njemačku koja oklijeva Kijevu isporučiti svoje tenkove Leopard sve dok su Rusi u ofenzivi.

"Zbog neodlučnosti ovih je dana ubijeno još više naših sugrađana", tvitao je Mihailo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika i pozvao saveznike Kijeva koji su se dan ranije sastali u njemačkome Ramsteinu da "brže razmišljaju".

"U svakom ćete slučaju pomoći Ukrajini kada je posrijedi potrebno oružje i shvatiti da ne postoji druga opcija za okončanje rata", napisao je. Time je Podoljak na sličan način ponovio poruku koju je dan ranije izrekao predsjednik Volodimir Zelenskij.

'Umoran sam od svih tih sranja'

U rijetkoj javnoj kritici, ministri vanjskih poslova triju baltičkih država u subotu ujutro pozvali su Berlin da odmah isporuči tenkove Ukrajini. "To je potrebno da se zaustavi ruska agresija, pomogne Ukrajini i brzo uspostavi mir u Europi", tvitao je latvijski ministar vanjskih poslova Edgars Rinkevičs.

Izravna kritika Berlina došla je i od republikanskog američkog senatora Lindseyja Grahama nakon njegova posjeta Kijevu u petak. "Umoran sam od svih tih 'sranja' oko toga tko će poslati tenkove i kada. Poruka Nijemcima: pošaljite tenkove u Ukrajinu jer im trebaju. Poruka Bidenovoj administraciji: pošaljite američke tenkove da drugi slijede naš primjer".

Ukrajinci na vježbana na Leopardima u Poljskoj

U Ramsteinu se u petak pedesetak predstavnika zemalja sudionica nije uspjelo složiti u pogledu slanja teških tenkova u Kijev unatoč opetovanim zahtjevima Ukrajine.

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznjikov je, kako prenosi Glas Amerike, rekao da će ukrajinski vojnici uskoro obavljati vježbe na Leopardima u Poljskoj: "Tako ćemo započeti, a zatim ćemo vidjeti", izjavio je.

Dobro opremljeni i bez Leoparda

I premda je nužno na vrijeme opremiti Ukrajinu za proljeće kada će se borbe nastaviti punim intenzitetom, Ukrajina je dobro opremljena čak i bez Leoparda, kazao je američki ministar obrane Lloyd Austin. "Ukrajina ne ovisi o jednoj platformi", rekao je Austin.

Kremlj je upozorio da tenkovi neće pomoći Ukrajini i da će Zapad požaliti zbog "zablude" po kojoj Kijev može pobijediti na bojnom polju.

Ofenzivne operacije

U subotu je ruska vojska objavila i da je u južnoj regiji Zaporižji izvela "ofenzivne operacije". "Kao rezultat ofenzivnih operacija, postrojbe Istočnoga vojnog okruga zauzele su povoljnije linije i položaje", stoji u priopćenju ruskog ministarstva obrane, no u njemu se ne navodi veše pojedinosti.

Dan ranije, ruske okupacijske vlasti izvijestile su o "naglom povećanju intenziteta" sukoba u ovoj regiji, "duž cijele linije fronta". Ukrajinska vojska je u subotu u jutarnjem izvješću tek naznačila da je u petak bila "pod vatrom" u desetak sela u južnoj regiji.

Linija kontakta između ukrajinske i ruske vojske u regiji Zaporižji uglavnom se nije pomicala već nekoliko mjeseci sve do studenoga. Ondje nije bilo većih borbi, za razliku od južne regije Herson i istočne regije Donjeck, koja je trenutačno epicentar sukoba.

Oko grada Bahmuta u petak su se odvijale intenzivne borbe između ukrajinskih i ruskih snaga kojima pomaže privatna paravojna skupina Wagner, koju Sjedinjene Države kane proglasiti međunarodnom zločinačkom organizacijom.

Bahmut: Politička, ali ne i strateška bitka

Prema ocjeni američkog dužnosnika Ukrajina se treba usredotočiti na kontraofenzivu u proljeće, a ne na obranu toga grada koji je razoren i gotovo nenaseljen jer je stanovništvo izbjeglo.

Međutim, Bahmut je politički ulog i veliki simbol: predsjendik Volodimir Zelenskij obišao je u prosincu bojišnicu Bahmuta kako bi ohrabrio ukrajinske branitelje. S druge strane Rusija svom silom nastoji proglasiti pobjedu u Bahmutu nakon niza poraza koje je pretrpjela jesenas.

Prema riječima američkog dužnosnika Ukrajina je potrošila mnogo sredstava za obranu Bahmuta, no veliki su izgledi da će Rusi na kraju istisnuti Ukrajince iz tog grada. Ako se to dogodi, to neće rezultirati nikakvim strateškim pomakom na bojnom polju, rekao je dužnosnik.

Zelenskij ponovno optužio Ruse da zadržavaju brodove s hranom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u subotu je pozvao na uklanjanje stalnih zapreka izvozu hrane iz Ukrajine morskim putem u obraćanju konferenciji svjetskih ministara poljoprivrede, a ruska strana odmah je zanijekala odgovornost za zastoj.

„Više od stotinu brodova koji prijevoze hranu čekaju u redu kod Bospora“, rekao je ukrajinski čelnik u subotu u videoporuci međunarodnoj konferenciji ministara poljoprivrede u Berlinu. „Zašto? Jer im je potrebna inspekcija, a ruski predstavnici ju blokiraju. Brodovi su zadržani tjednima“, dodao je Zelenskij, predviđajući da će to rezultirati rastom cijena hrane. Za Aziju to donosi veći rizik društvene nestabilnosti, a za države u Africi poput Etiopije i Sudana prazne stolove tisuća obitelji, upozorio je Ukrajinac.

Iako Rusija nastavlja gađati ukrajinsku infrastrukturu, uključujući luke i prometnu logistiku, te voditi brutalne borbe u regijama ključnim za poljoprivredu, "ukrajinski poljoprivrednici i dalje obrađuju polja", rekao je Zelenskij.

Rusi: 'Kijev stvara umjetni zastoj'

Rusija je u subotu zanijekala blokadu ukrajinskih brodova sa žitom i okrivila Kijev za stvaranje "umjetnog prometnog zastoja". "Trenutno su 64 broda usidrena u ukrajinskim lukama i u inspekcijskim zonama. Redoslijed njihove inspekcije određuje ukrajinska strana, ruski predstavnici na to nemaju nikakvog utjecaja", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi.

Ruska mornarica blokirala je ukrajinske crnomorske luke odmah nakon početka rata prošle veljače. Uz posredovanje Turske i Ujedinjenih naroda, prošlog je ljeta dogovoren prekid blokade kako bi se ublažila globalna prehrambena kriza. Međutim, ruski ratni brodovi imaju pravo pregledavati brodski teret, piše agencija dpa.